Выставка «Локотранс-Юг-2023» собрала в Ростове любителей и профессионалов моделизма

На выставке представлены работы около 20 моделистов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В ростовском парке имени В.Черевичкина 11 июня открылась экспозиция железнодорожного моделирования «СКЖД-Локотранс-Юг-2023» имени С.В. Ермоленко, проводимая в рамках международной выставки «Железнодорожная модель». В КСК «Экспресс» около 20 мастеров показали свои модели поездов, железнодорожных станций, привокзальных строений и автомобильных мостов. Зрители смогут бесплатно посетить увидеть модельки поездов ещё 12 и 13 июня.

ПОЕЗДА, МОСТЫ И СТАНЦИИ

Как рассказал организатор выставки и председатель клуба железнодорожного моделирования «Локотранс-Юг» Олег Хачатурьян, на экспозиции показан собирательный образ российских железных дорог. Свои модели на большом макете представили авторы из Ростова, Азова, Москвы, Санкт-Петербурга, Раменского, Ставрополя, Екатеринбурга и даже Иркутска.

С каждым годом география проекта, который с 2004 года проводится в Ростове-на-Дону, расширяется. Кто-то из моделистов представил на большом макете поезда и станции, а кто-то – железнодорожные перегоны и мосты. Все эти части были собраны в одну схему и приведены в движение. Но организаторы выставки пошли дальше – они совместили впервые в этом году аналаговую и цифровую схемы управления поездами.

Кто-то из моделистов представил железнодорожные составы, а кто-то – мосты. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

– Менять схему – не проблема, поскольку все модули универсальные: они легко стыкуются, – отмечает Олег Хачатурьян. – В действующем макете – два круга: внутренний – аналоговый, и внешний – цифровой, что позволяет запускать по рельсам старые и новые модели поездов.

– Мы адаптировали правила управления на Российских железных дорогах и инструкции эксплуатации поездов, чтобы можно было отправлять и принимать поезда, – рассказывает преподаватель железнодорожного моделизма Московской детской железной дороги Олег Сергеев. – Также в 1,6 раза ускорили время движения поездов и поставили дежурных по станциям. Цикл работы поездов будет занимать около часа. На большом макете все участники могут обеспечить безопасность своим моделям, протестировать их работу и получить удовольствие от проезда.

ПРИВЕЗЛИ ИЗ ДОМА – НА ОБОЗРЕНИЕ

Некоторые железнодорожные составы в рамках выставки колесят по рельсам, а некоторые стоят в стеклянных витринах. В экспозиции под стеклянными колпаками представлены два больших архитектурных макета известного московского моделиста Николая Гундорова: изящные строения в стиле модерн, расположенные рядом с железной дорогой. В обычное время все эти макеты хранятся у моделистов дома или в мастерских и собираются на выставках в одном месте, чтобы предстать во всей красе перед зрителями.

У многих моделистов есть стремление собираться вместе и демонстрировать свои модели, но далеко не у каждого в наличии большие площади для застройки большого макета, что является дорогостоящим удовольствием. Поэтому-то и была изобретена такая форма как постройка модульных макетов.

МОДЕЛИЗМ – ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

По словам Олега Сергеева, моделирование – не совсем детское занятие, поскольку в процессе создания моделей поездов решаются технические и художественные задачи. Больше половины из мастеров, которые представили на выставке свои модули, являются профессиональными железнодорожниками, и моделирование для них уже давно стало хобби на всю жизнь, некой отдушиной.

- В Ростове-на-Дону очень любят железнодорожный моделизм, – отмечает председатель Всероссийского Общества Любителей Железных Дорог (ВОЛЖД) Алексей Вульфов. - Это красота и изящество! Моделизм развивает в человеке творческое мышление и терпение. Это занятие требует от человека озаренности, преданности своему делу. Когда приезжаешь сюда, на фестиваль радости, удивляешься, что выставка становится раз от раза больше!

ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖДНЫХ МОДЕЛЕЙ – К ПРОФЕССИИ

Как признаются сами железнодорожники, у многих из них увлечение железной дорогой началось именно с железнодорожного моделизма. Первыми модельками, которые появились некогда у советских мальчишек, были гэдээроские. Тогда ребята даже и мечтать не могли, что моделизм в России будет так развиваться, как сейчас.

Так, первый железнодорожный набор из двух вагончиков, паровозика и круга рельсов Алексею Вульфову мама привезла из Москвы, когда ему было 3,5 года: собираешь вагончики, ставишь на рельсы и - поехали! Сейчас заядлому моделисту уже 60 лет, но он, как и раньше, остается верен своему хобби.

- Мы с моим другом всегда объединялись, собирали общую железную дорогу – получалось гораздо больше путевого хозяйства, - вспоминает председатель Общества любителей железных дорог. - Потом мы сами начали клеить домики из картона, елочки ставить…

Посетить выставку можно 12 и 13 июня абсолютно бесплатно. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

КАК РАНЬШЕ И КАК СЕЙЧАС

В Ростове любовь к железнодорожным моделям культивировалась в двух местах – Детской железной дороге и Станции юных техников. Кто-то из тех детей, которые там занимались, сейчас стали железнодорожникам, кто-то продолжил свое увлечение, а кто-то спустя годы вообще никакого отношения к железной дороге не имеет.

Фирма, которая занималась выпуском железнодорожных моделей в 60-х, продолжает существовать и поныне. И если в советское время ростовчане в основном привозили модельки из поездок в Москву и Санкт-Петербург, то сегодня такие наборы можно легко заказать по интернету. В магазинах Ростова в настоящее время не очень большой выбор моделей – как поясняют моделисты, спрос схлынул, поэтому и перестали возить.

Примечательно, что в помещении Ростовской детской железной дороги существует свой большой макет Северо-Кавказской железной дороги с двумя режимами освещения – дневным и ночным. Увидеть этот макет могут воспитанники детской железной дороги, а также те, кто приходит туда в гости.

Выставка «СКЖД-Локотранс-Юг» будет работать в КСК «Экспресс» 12 июня с 10:00 до 18:00 и 13 июня с 10:00 до 15:00. Вход свободный.