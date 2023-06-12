Мог заблудиться в чужом городе: в Ростове пропал 13-летний мальчик

Школьник не выходил на связь с близкими сутки. Фото: Надалинский Станислав

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 13-летнего школьника. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Известно, что мальчик приехал с родителями в донскую столицу 11 июня. Люди были в городе проездом. В какой-то взрослые потеряли мальчика из виду. Все произошло в Пролетарском районе.

Родные сразу же бросились искать ребенка, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились в полицию и к поисковикам.

Сейчас участники организации прочесывают территорию и просматривают камеры видеонаблюдения. Близкие пропавшего отметили, что раньше мальчик никогда не терялся.

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