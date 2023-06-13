«Вчера боялась фотографироваться, сегодня иду по подиуму»: ростовчане выбрали «Леди трансформация»

Марина Лементова стала бесспорной победительницей конкурса "КП". Фото: предоставлено героиней публикации

Нелегкий выбор стоял перед жителями Ростова и области. С конца мая по 12 июня они определяли, кто из 12 красивых и сильных женщин займет первое место в конкурсе «КП-Ростов-на-Дону» «Леди-трансформация». Подводим итоги конкурса и рассказываем, кому досталась победа.

Марина - счастливая жена и мама! Фото: предоставлено героиней публикации

ПОВЕРИЛИ В СЕБЯ И ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ

У каждой из них – своя судьба, свои победы и поражения. Но всех участниц конкурса «Леди – трансформация» объединяет одно – когда-то они поверили в себя и изменили жизнь.

Сегодня эти женщины блистают на подиумах и позируют перед объективами фотокамер в модных луках. Все они были достойны победы. Однако большинство читателей поддержали 42-летнюю Марину Лементову. Она набрала 6272 голоса.

Второе место с небольшим отрывом заняла 34-летняя Юлия Буракова — у нее 5916 голосов. Почетное третье место досталось 36-летней Елене Стефановой, за которую отдали 1284 голоса.

Марина Лементова изменила свою жизнь, просто поверив в себя. Фото: предоставлено героиней публикации

ОТКАЗЫВАЛА СЕБЕ В СЕЛФИ И МНОГОМ ДРУГОМ

Марина – любимая и любящая жена и мама. Сегодня ее жизнь – круговерть ярких событий. Ей некогда скучать: постоянные фотосессии, показы одежды, конкурсы красоты.

- Еще вчера я боялась фотографироваться, а сегодня иду по подиуму, - говорит она.

Страх перед фотокамерой у очаровательной улыбчивой блондинки возникал из-за ее веса. Но Марина отказывала себе не только в селфи, но и многих других приятных делах.

- Я все время что-то откладывала на потом. Например, думала, что сейчас не буду покупать красивую одежду, вот похудею – тогда. Не буду делать яркую прическу потому, что толстая. Не буду на свадьбе, дне рождения участвовать в конкурсах и танцевать, а то все гости решат, что вышел бегемот. И этот список бесконечен.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – НЕ УПУСТИТЬ ШАНС»

Все страхи прошли, когда Марина осознала, что для своих детей и мужа она - самая красивая.

- Мой супруг наивно считает, что у меня 50-й размер одежды, и постоянно удивляется, почему я не ношу вещи в обтяжку, - улыбается победительница конкурса «Леди – трансформация».

Когда женщина стала стала ценить себя, в ее жизни начали происходить удивительные изменения.

- И такое может случиться не только в сказке о Золушке, но и с каждой из нас. Самое главное - не упустить этот шанс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поверили в себя и изменили жизнь: выбираем самое крутое преображение и «Леди трансформация»

Все наши участницы – не профессиональные модели, но каждая мечтает доказать - она «самая лучшая» (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ростовская красавица - народное признание»: ростовчане выбрали «Леди май»

«Леди май» среди красавиц по версии «КП — Ростов-на-Дону» стала Валерия Ходыкина (подробнее)