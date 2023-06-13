В Ростове презентовали проект квартала, который построят на территории старого аэропорта

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

В донской столице приступили к реализации масштабного проекта на территории старого аэропорта. Здесь на 367 гектарах появится жилой комплекс, социальная инфраструктура, бульвары и парки, спортивные и культурные объекты, правительственный квартал, также возведут новые дороги.

Первый жилой комплекс будет называться «Полет».

Его концепция — умный квартал. Отличительной особенностью является максимальное внедрение технологий и цифровизация всех сфер жизни. Квартал уже оценили эксперты — проект удостоен престижной награды Urban Awards 2023 в номинации «Премьера года».

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Территория старого аэропорта будет развиваться постепенно, но купить здесь квартиру можно уже сейчас.

— Приятно видеть, какой интерес вызвал наш новый проект уже с первого дня. Особое внимание ростовчан привлекла концепция умного квартала. Это первый проект, где мы внедрили системы распознавания лиц и автомобилей жителей. На всей территории будет работать бесплатный Wi-Fi, а бытовые вопросы решаются через мобильное приложение. Это позволит экономить время жильцов и сделает проживание еще более комфортным, — прокомментировала руководитель отдела продаж компании – застройщика «ЮгСтройИнвест» в Ростове Виктория Рябикина.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

По сообщению застройщика, предполагается, что внутренние дворы будут напоминать петербургские дворы-колодцы, хотя в отличие от них здесь будет много солнечного света. Дворы закрыты от машин — вместо них здесь места для отдыха, яркие детские площадки, спортивная зона и много зелени.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Фасады домов планируют отделать клинкерной плиткой, которая характерна для исторических городских кварталов и придаст домам благородный вид.