Алексей Логвиненко: «Мы продолжаем преображать городское пространство с учетом мнения жителей»

Так выглядит дизайн-проект общественных пространств, которые предстоит благоустроить в этом году. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Накануне в Ростове-на-Дону начался прием предложений от жителей донской столицы по благоустройству четырех общественных территорий, которые набрали максимальное число голосов в ходе Всероссийского голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», завершившегося 31 мая. В списке - четыре сквера: «Мелиораторов», «Пионерский», имени Оганова и сквер на проспекте Буденновском, 2.

- Мы продолжаем преображать городское пространство с учетом мнения жителей. Минимальный перечень работ в рамках программы предусматривает устройство покрытий, монтаж освещения, озеленение, установку малых архитектурных форм, в том числе скамеек и урн. Но жители могут выступить с инициативой и предложить реализовать дополнительные «опции», – обратился к ростовчанам глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - К примеру, кто-то хочет, чтобы у них появилась площадка для выгула собак или велодорожка. А кто-то, возможно, предложит свой дизайн для отдельных функциональных зон. Мы ждем ваших пожеланий!

У ростовчан есть еще пять дней, чтобы заявить свои идеи - прием предложений продлится до 19 июня. Жители донской столицы могут направлять их в письменном виде в районные администрации города. Уточняем адреса.

По скверу «Мелиораторов», который находится по адресному ориентиру: Ворошиловский район, вдоль проспекта Михаила Нагибина, в районе бассейна ДЮСШ № 10, по адресу: проспект Михаила Нагибина, 12/3. Предложения по этому объекту нужно отправлять в администрация Ворошиловского района Ростова: она находится на бульваре Комарова, 28/5.

По скверу «Пионерскому», который находится в Железнодорожном районе, по улице Профсоюзной, 51а, предложения принимаются в администрации Железнодорожного района по адресу проспект Стачки, 42.

По скверу имени Оганова, что находится в Октябрьском районе, на улице Оганова, нужно прислать свои предложения в администрацию Октябрьского района, на проспект Ленина, 44.

По скверу по проспекту Буденновский, 2, с предложениями можно обратиться в администрацию Ленинского района, которая находится в переулке Соборном, 36.

Также предложения по благоустройству принимаются в Департаменте ЖКХ и энергетики города. Туда можно направить электронное письмо на адрес электронной почты blag61@mail.ru.

- Дизайн-проекты объектов будут разрабатываться с учетом этих инициатив. Чем больше жителей примет участие в этапе планирования мероприятий по благоустройству, тем меньше возникнет спорных вопросов на этапе реализации, - подчеркнул Алексей Валентинович.

Следующим этапом, в июле, пройдет публичная защита дизайн-проектов перед областной конкурсной комиссией. Победителей же конкурса назовут в декабре.

Лучшие проекты будут воплощены в жизнь в 2024 году за счет средств сразу трех бюджетов: федерального, областного и местного.

Напомним, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году в Ростове-на-Дону уже началось благоустройство общественных пространств, за которые жители проголосовали в прошлом году. Преобразиться должны Комсомольский сквер на улице Малиновского в Советском районе Ростова и сквер Мира на улице Воровского в Пролетарском районе города. На первый объект в общей сложности выделено 64,5 миллиона рублей, на второй - 17,7 миллиона рублей. Оба реконструированных сквера подрядчик должен сдать уже в этом году.