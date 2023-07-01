На жителя Ростовской области возбудили уголовное дело за угрозы судье

Угрозы судье обернулись для дончанина уголовным делом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области начался суд над 58-летним жителем, которого задержали за крупное хищение, сообщили в донской ФСБ. По данным ведомства, мужчина присвоил себе полезные ископаемые, общей стоимостью восемь миллионов рублей.

ПРОДАТЬ НЕ УСПЕЛ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, Евгений (имя изменено – прим. ред.) давно обратил внимание на старую заброшенную шахту. И в какой-то момент в его голове созрел план:

- Шахта хоть и заброшена, но уголь-то там остался, почему бы его не продать?

Понимая, что самому с добычей ему не справиться, он нанял местных работяг. Те не задавали лишних вопросов, но вагонетками вывозили тонны угля.

Так, по версии следствия, мужчина смог забрать из забоя уголь на общую стоимость восемь миллионов рублей. Но продать антрацит не успел. О том, что в заброшенной шахте почему-то появились рабочие, узнали оперативники.

ДО ПЯТИ ЛЕТ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, вначале было возбуждено уголовное дело за кражу угля в отношении неустановленного круга лиц. Но рабочие быстро рассказали, кто их нанял. И тогда под следствие попал предприимчивый Евгений. На него завели дело по статье «Кража».

В пресс-службе областной ФСБ сказали, что материалы уже ушли в суд. Решение пока не вынесено, идут заседания.

К слову, во время процесса подсудимый наговорил еще на одну статью. Несколько заседаний подряд он оскорблял судью и угрожал представителю закона. В итоге на Евгения завели дело по статье «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

Если вина мужчины будет доказана в суде, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что житель донской столицы после кражи сливочного масла отправился в колонию.

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