На Дону этим летом будут работать сотни детских лагерей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Наступило лето, а значит, для ребятни началась новая увлекательная жизнь под названием каникулы. В это время можно зарядиться силами и энергией. И именно от того, как пройдет летнее оздоровление, будет зависеть состояние ребенка весь следующий год.

В эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM, министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева рассказала как проходит летняя оздоровительная кампания.

Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева рассказала о той работе, на которой добро делается каждый день. Фото: КРУГОВЫХ Кристина.

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА НА ОТДЫХ

- Елена Владимировна, несколько дней назад началась детская оздоровительная кампания. Сколько в Ростовской области организаций, которые уже готовы принять детей на отдых и оздоровление?

- Оздоровительная кампания стартовала 25 мая. Детский оздоровительный центр «Мир» в Неклиновском районе первым принял детей и до 20 июня все лагеря постепенно откроются и начнут работать. Всего будут работать 859 детских лагерей, из которых 28 загородных и санаторных, 830 пришкольных и один детский палаточный лагерь в Азове.

- Какое предусмотрено финансирование этих мероприятий?

- На проведение детской оздоровительной кампании в областном бюджете предусмотрено 1,6 млрд рублей, это на 20% больше, чем в 2022 году. Тогда на эти цели было выделено 1,3 миллиарда. Чуть более 1 млрд рублей мы уже направили на закупку путевок, 424 млн. предусмотрено на выплату компенсации родителям за самостоятельно приобретенные путевки и 192 млн. рублей - на питание в пришкольных лагерях.

ПРОВЕРИТЬ И ДОПУСТИТЬ

- Какие основные задачи стоят перед министерством в организации летней оздоровительной кампании?

- Мы, как уполномоченный орган в сфере детского отдыха отвечаем за координацию и подготовку проведения кампании. В первую очередь, ведется организация проверок готовности лагерей, в части кадровой обеспеченности, обновления оборудования и мебели.

Также должно быть наличие санитарно-эпидемиологического заключения, обеспечение антитеррористической безопасности. Специалисты министерства взаимодействуют с субъектами РФ по вопросам перемещения организованных групп детей.

Еще один важный момент в нашей работе - это актуализация реестра лагерей. Родителям, прежде чем покупать путевки для ребенка, обязательно нужно изучить этот документ, который размещен на сайте министерства. Компенсация может быть выплачена только за отдых в лагерях, включенных в данный перечень.

КТО И ГДЕ ОТДЫХАЕТ

- Сколько детей сможет отдохнуть этим летом? Наверняка вы уже подсчитали.

- Если брать весь комплекс и разнообразие возможностей отдыха, то цифра получается внушительная: порядка 350 тысяч маленьких жителей Ростовской области в возрасте от 6 до 18 лет. Это две трети от общей численности детей.

- Будут среди них дети из новых регионов страны, я имею в виду детей из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей?

- Конечно, будут. Мы и в прошлом году принимали детей из этих территорий. Более 2 тысяч детей отдохнули в наших загородных лагерях. Но дети были и на пришкольных площадках, так как значительное количество людей переехало жить в Ростовскую область. Ребята ходили в школы и им также предоставляются места в пришкольных лагерях. Думаем, что количество детей будет на уровне прошлого года.

- Где в Ростовской области больше всего детских лагерей?

- В Неклиновском районе, на побережье Азовского моря, находятся 9 лагерей. Семь из них - санаторные. Дети, помимо отдыха, смогут поправить здоровье, пройдя комплекс лечебных процедур.

- Кроме Ростовской области, куда еще смогут отправиться наши дети?

- Когда закупались путевки, не было ограничений, что это должна быть только Ростовская область. В конкурсных процедурах могли принять участие поставщики услуг детского оздоровления из любого субъекта страны. В результате, более 15 тысяч детей отправятся на отдых в лагеря Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарской республики и республики Адыгея.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТДЫХ

- Куда могут обратиться родители по вопросам детского отдыха?

- В органы социальной защиты населения. Если родители хотят самостоятельно приобрести путевку, то после того, как ребенок отдохнет, они могут обратиться за выплатой компенсации.

В зависимости от среднедушевого дохода будет определена величина компенсации. Это может и 50%, и 90% расходов понесенных за путевку, но не выше того максимума, который нам ежегодно устанавливает региональная служба по тарифам. В этом году она составляет порядка 48 тысяч рублей.

- А какие категории дончан могут воспользоваться этой услугой?

- Ростовская область - это один из немногих регионов, где компенсация предусмотрена для каждой семьи. Отличается только размер. Семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума могут получить полное возмещение, если они купили путевку самостоятельно. Кстати, такие семьи могут обратиться за путевкой и бесплатно.

КАДРЫ РЕШАЮТ

- Хватает ли кадров для работы с детьми в условиях проведения летней оздоровительной кампании?

- Лагерь не будет допущен к работе, если кадровая обеспеченность не будет составлять сто процентов. Этим вопросом лагеря начинают заниматься, как только заканчивается оздоровительная кампания. В первую очередь идет взаимодействие с региональными образовательными организациями. Также, во всех лагерях обязательно работает психолог. Есть медицинские кадры, без которых оздоровительная кампания тоже не может осуществляться полноценно и качественно.

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