Ремонт дорог, благоустройство, доступность объектов для инвалидов: Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

Ростовчане пришли со своими насущными проблемами на прием к главе. Фото: пресс-служба администрации города

В среду, 14 июня, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел личный прием граждан, в ходе которого рассмотрел ряд обращений жителей.

Жители улицы Туполева попросили отремонтировать проезд в границах домов № 9/1 и №9Б. Им пользуются горожане, которые проживают в четырех многоквартирных домах. В последний раз его ремонтировали в 2012 году, и состояние уже неудовлетворительное.

- В этом году мы впервые после длительного перерыва выделили деньги именно на ремонт внутриквартальных дорог. Приведем в порядок проезд в том числе по этому адресу. Работы подрядчик должен выполнить до первого сентября, - заверил Алексей Логвиненко.

Также с улицы Мечникова пришло обращение с просьбой благоустроить двор рядом с домами № 120 и № 120В.

- В декабре 2022 года на работы по благоустройству дворовых территорий по городу выделено 77 миллионов рублей. В том числе из областного бюджета – 50 миллионов, из бюджета города – 27 миллионов. Чтобы привести в порядок двор по указанному адресу, необходимо 1,9 млн. рублей. После распределения на июньской Думе средств между районами города будет размещен аукцион на выполнение работ, - проинформировал глава.

Территорию планируется заасфальтировать. На площадке установят светильники на солнечных батареях, парковые диваны с поручнями и сиденьями из деревянного бруса, урны. Срок сдачи объекта — ноябрь 2023-го.

Также ростовчане пожаловались, что недостаточно освещен парк 1 мая.

- Мы живем рядом с парком. Я забираю ребенка из детсада в шесть вечера, и затем мы еще гуляем. Парк – красивый, уютный, но, единственное, там не хватает освещения. Хотелось бы решить этот вопрос, - поделилась ростовчанка.

- Решим и эту проблему. Освещением будут обеспечены аллеи парка, детская и спортивная площадки. Для этого дополнительно установим в северо-восточной части 23 торшера на 46 светильников. Плюс заменим на энергоэффективные 8 старых светильников, - рассказал Алексей Валентинович.

Работы в рамках муниципальной программы до конца июля выполнит компания «Ростгорсвет».

Также ростовчан интересует, когда отремонтируют дорогу по улице Тарновского-Терлецкого. Глава сообщил, она включена в план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», контракт с подрядчиком заключен, работы завешат к августу. Ремонт этой дороги поможет перераспределить транспортные потоки, движущиеся по улицам Дачной и 56-й Армии, сократить путь «Стройгородка» в сторону Северного жилого массива.

Кроме того, во время личного приема ко главе обратились мама с сыном, который занимается в детской школе искусств № 7 имени Балаева. Мальчик Артем имеет ограничения по здоровью. Дважды в неделю он занимается вокалом и балалайкой, но передвигается на инвалидной коляске, но попасть на уроки ему непросто.

- Нам приходится постоянно во время занятий быть рядом с Артемом, сопровождать его. Поднимать коляску по лестнице, спускать. Можно ли создать в школе «безбарьерную среду»? – поинтересовалась мама.

- В прошлом году разработана сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы на проведение этого вида работ. В апреле выделены деньги, и уже в сентябре Артем сможет передвигаться по школе без посторонней помощи, - заявил Алексей Логвиненко.

На прилегающей территории и внутри школы обустроят специальные пути для передвижения маломобильных граждан. Будет сделан специальный вход в школу, съезды, адаптированые санитарно-гигиенические комнаты, установлены визуально-тактильные и акустические средства. Также Артему предложили посещать плавательный бассейн с инструктором.