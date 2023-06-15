Банк «Центр-инвест» обозначил три главных вектора развития АПК Юга

Специалисты банка «Центр-инвест» на выставке «День Донского поля». Фото: Наталья Захарченко

Для «Центр-инвеста» как ключевого регионального банка Юга России – сектор АПК является одним из приоритетных отраслей. Для любого сельхозпроизводителя важен прямой диалог с надежным финансовым партнером, площадкой для которого 8-9 июня стала агропромышленная выставка «День Донского поля». В рамках мероприятия все желающие смогли узнать у представителей банка не только о самых выгодных проектах для сферы АПК, но и получить индивидуальные консультации.

30 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ АПК

- У нас за плечами 30-летний опыт работы на рынке банковских услуг. Мы как никто понимаем, насколько важно поддерживать клиентов в любых ситуациях, - рассказала директор дополнительного офиса банка «Центр-инвест» в станице Егорлыкская Ольга Лозовенко. - Благодаря участию в выставке «День поля», мы можем лучше узнать специфику агробизнеса Юга России, его насущные потребности и понять, чем мы можем здесь и сейчас помочь нашим сельхозпроизводителям. Кроме этого, прямой диалог помогает нам эффективно предлагать клиентам лучшие банковские продукты и демонстрировать реальный опыт работы с АПК на профессиональной площадке.

Ольга Владимировна отметила, что сельскохозяйственный сектор занимает особое место в деятельности «Центр-инвеста». Доля предприятий агропромышленного комплекса в кредитном портфеле банка составляет более 50%, а это более полутора тысяч предприятий.

Директор дополнительного офиса банка «Центр-инвест» в станице Егорлыкская Лозовенко Ольга Владимировна. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Сотрудники банка обладают многолетним опытом кредитования агробизнеса, что позволяет нам предоставлять комплексные и востребованные услуги, учитывая специфику нашей сельской местности и всего АПК Юга России в целом. Для того чтобы клиенты получали оптимальные финансовые продукты и процентные ставки, банк активно участвует в программах по субсидированию и льготному кредитованию. В данный момент в процессе реализации находятся множество проектов, в том числе направленных на приобретение сельхозтехники, прицепного и навесного оборудования. - пояснила Ольга Лозовенко. - Мы знаем, как управлять рисками. Благодаря этому наш клиент получает конкурентное преимущество на своем рынке, завершает начатые проекты, и как итог, возвращает заемные средства в срок и в полном объеме.

На выставке «Центр-инвест» представил полный комплекс услуг для предприятий сферы АПК, начиная от кредитования в рамках льготных программ на инвестиционные цели и заканчивая предоставлением услуг расчетно-кассового обслуживания и зарплатными проектами. Банк финансирует проекты повышения энергоэффективности и закупку новой техники, чем помогает хозяйствам снижать объем выбросов углекислоты в атмосферу, развивать системы орошения и внедрять технологии нулевой обработки почв.

КОГДА В НАС ВЕРЯТ - ЭТО ВАЖНО

Банк «Центр-инвест» кредитует не только действующих аграриев, но и тех, кто только начинает свое дело. Для ныне успешной аграрной группы компаний «Avimax» финансовая помощь банка в начале пути стала залогом дальнейшего роста и качественного развития. Именно «Центр-инвест» одобрил организации самый первый кредит на закупку кормовой базы удобрений, что повлекло за собой дальнейший толчок продаж и расширение бизнеса. На данный момент компания работает сразу в нескольких направлениях, среди них: продажа средств защиты и удобрений, комплексное обслуживание хозяйств и транспортная логистика.

- С банком у нас очень длительная история работы, - поделился руководитель ГК «Avimax» Максим Авилов. – Это надежный партнер, которому я целиком и полностью доверяю. Безусловно ценно, что именно «Центр-инвест» поверил в нашу компанию. На сегодняшний день мы пользуемся услугами по кредитованию и банковским гарантиям. В перспективе планируется закупка дополнительной базы и за финансовой поддержкой мы снова обратимся в этот банк.

Руководитель ГК «AVIMAX» Авилов Максим Николаевич. Фото: Наталья Захарченко.

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ АПК И ЛОЯЛЬНОСТЬ

Своим опытом успешного сотрудничества с банком поделился заместитель руководителя АО «Целинскагрохимсервис» Евгений Потапов. Материально-технические базы компании располагаются в двух зонах, в поселке Целина и в городе Шахты. Деятельность общества включает в себя производство и реализацию семян сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, а также оказание транспортных услуг.

- На сегодняшний день «Центр-инвест» является одним из самых лояльных банков к сельхозпроизводителям и коммерческим структурам. Мы успешно пользуемся зарплатным проектом, в котором работники получают всевозможные бонусы, а также обращаемся за финансовой поддержкой для реализации наших проектов. Также в «Центр-инвест» есть очень хорошая кредитная программа с низкой процентной ставкой по приобретению дополнительных земельных ресурсов.

Заместитель руководителя АО «Целинскагрохимсервис» Евгений Потапов. Фото: Наталья Захарченко.

ОПЕРАТИВНО ПОПОЛНИТЬ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

Компания ООО «Циркуль» ежегодно принимает участие в подобных выставках вместе со своими партнерами. Основная деятельность организации сосредоточена на производстве и продаже прицепной сельскохозяйственной техники, а также оказании полного цикла сервисных услуг.

Учредитель и директор ООО «Циркуль» Демченко Сергей Викторович отметил, что финансовая поддержка банка «Центр-инвест» помогает не только развитию его компании, но и положительно влияет на сотрудничество между производителями из разных регионов.

- Банк помогает нашей компании развиваться и оперативно пополнять оборотные средства. У нас есть твердая уверенность в том, что в «Центр-инвесте» мы обязательно получим необходимое финансирование, причем на самых выгодных условиях. На данный момент компания активно использует различные программы банка, помогающие реализовать серьезные инвестиционные проекты и субсидировать ставки.

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