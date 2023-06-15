Сохранение архитектурной среды, обработку от клещей и борьбу с пожарами обсудили на коллегии в администрации Ростова

На коллегии подняли ряд важных вопросов по ремонту и безопасности жителей. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В четверг, 15 июня, на коллегии в администрации Ростова-на-Дону под председательством главы Алексея Логвиненко был рассмотрен ряд актуальных вопросов. Они коснулись сферы сохранения и развития архитектурно-художественной среды города, противоклещевой обработки и противопожарной безопасности. Рассказываем подробно.

СОХРАНИТЬ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННУЮ СРЕДУ

Первым вопросом занимается Комиссия по сохранению архитектурно-художественной среды города при проведении ремонтных работ зданий, строений, сооружений. В рамках своей работы Комиссия вносит предложения и дает рекомендации по видам отделки, цветовому решению фасадов, принимает решение по очередности видов проведения ремонтных работ зданий, исходя из их технического состояния. Это делается для того, чтобы сохранить для исторической части города его характерные черты, а для новых районов исключить диссонанс в отделочных материалах и цветовой гамме фасадов зданий, с учетом сформированной окружающей застройкой стилистикой.

Так, в 2022 году было проведено 10 заседаний комиссии, по их результатам были подготовлены рекомендации по видам отделки и цветовому решению фасадов для 276 зданий, подлежащих ремонту в 2022-2023 году. Теперь комиссия занялась зданиями, которые предстоит отремонтировать в 2025 году.

Благодаря совместной работе Комиссии с Департаментом ЖКХ, администрациями районов города, Фондом капремонта, собственникам МКД и подрядчикам стало проще определять цвета, отделочные материалы и объем работ по ремонту фасадов зданий.

- Но есть и проблемы. Региональная программа по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории области на 2014-2049 годы была сформирована в 2013 году и во многом уже потеряла актуальность в плане очередности и объемов, необходимых для проведения работ. Как пример, в МКД ремонтируют фасад, когда дом нуждается в экстренном ремонте внутренних коммуникаций, - обратил внимание глава администрации Алексей Логвиненко. - Поэтому дал поручение структурным подразделениям провести комплексное обследование домов, которые были отремонтированы в 2022 году, а также проконтролировать очередность работ на объектах этого года. Теперь в этот процесс должны активно включиться структурные подразделения администрации города, которые проводят разъяснительную работу с собственниками МКД.

ЗАЩИТИТЬ ОТ КЛЕЩЕЙ

Также во время коллегии обсудили противоклещевую обработку общественных пространств.

- Клещ – переносчик опасных инфекций. По данным врачей, эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, которые распространяют эти паразиты, у нас остается напряженной. По этой причине борьбе с клещами мы каждый год уделяем особое внимание. Этот год - не исключение, - заметил Алексей Валентинович. - Лето набирает обороты. Жители гуляют по скверам, паркам, в городских лесах. Как раз, там, где находятся природные очаги обитания клещей. И нам важно обеспечить защиту наших граждан в этих местах.

В этом году наблюдается уменьшение количества укусов клещей. По состоянию на 13 июня, в медучреждений за помощью с укусами обратились 352 человека — это почти на 20 процентов меньше, чем в прошлом году. Причем, 148 человек были укушены в Ростове, остальные - за городом.

Отмечается, что нападения клещей регистрировались во всех районах Ростова. При этом, большинство людей было укушено в городских лесах, парках, на территориях общего пользования и в садовых товариществах.

- У нас заключен контракт на обработку муниципальных территорий, к которым относятся леса, парки, скверы, кладбища. В этом году на проведение профилактических мероприятий по уничтожению переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний с применением акарицидной обработки из бюджета города выделено 3,3 миллиона рублей, - рассказал глава администрации. - По сравнению с прошлым годом мы увеличили обрабатываемую площадь почти на 10 процентов - до 544 гектаров. Из-за дождей эту работу приходилось приостанавливать. Но даже несмотря на это, на данный момент, уже обработано 375 гектаров городских территорий. В том числе по уведомлениям Роспотребнадзора, заявкам граждан и в тех местах, где фиксировались укусы.

В эту площадь вошли роща вдоль улицам Каскадной и Орской, Лелюшенковский лесопарк, Левобережная зона, частично Щепкинское урочище и роща СКА, участки Кумженской рощи, парк Авиаторов, балка Рябинина, Сосновый бор.

- А вот территории садовых товариществ у нас вызывают обеспокоенность. Укушенных клещами жителей СНТ много, но муниципалитет не имеет права проводить в них акарицидную обработку. Этим должно заниматься руководство СНТ, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - В связи с этим поручил провести разъяснительную работу с правлениями садовых товариществ, чтобы они самостоятельно регулярно боролись с клещами на своих территориях.

Глава уведомил, что по городу противоклещевые обработки продолжатся до осени. И попросил жителей не терять бдительности и соблюдать предосторожности, выходя на природу.

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ОГНЯ

Важным вопросом на коллегии стала готовность донской столицы к борьбе с огненной стихией в пожароопасный летний период.

- Надо отметить, что в этом году количество пожаров в Ростове уменьшилось почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это стало результатом масштабной и ежедневной работы всех структурных подразделений администрации города, - уверен глава.

Чтобы контролировать пожарную обстановку в зонах, наиболее подверженных загоранию сухой растительности, задействованы семь камер видеонаблюдения, каждый день работают межведомственные оперативные группы.

- Мы продолжаем борьбу с сухостоем. Департаментом ЖКХ и энергетики города заключены восемь контрактов с подрядной организацией на проведение работ по благоустройству территорий, покосу и уборке сухой растительности, - уведомил Алексей Логвиненко. - Городские леса также у нас на контроле. Здесь прочистили и обновили минерализованные полосы на площади 65 гектаров. Постоянно выполняется патрульная уборка случайного мусора. Вывезено 547 тонн свалочных очагов.

Было озвучено, что все пожарные гидранты, расположенные на городских водопроводных сетях, а их 4304, приведены в технически исправное состояние, и они могут быть задействованы для нужд пожаротушения. Также сформирована группировка сил и средств для мониторинга пожарной обстановки, профилактики возникновения природных пожаров и их тушения в составе 1545 человек и 391 единицы техники.