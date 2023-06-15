В Калмыкии начальник электросетей заработал сотни тысяч рублей на взятках от предпринимателей

В ближайшее время начальник электросетей предстанет перед судом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для многих оплата по квитанциям - практически святое дело. Иные пенсионеры будут недоедать, но долгов по коммуналке оставить себе не позволят. Так уж воспитаны целые поколения наших жителей. И у многих в голове не укладывается, что кто-то годами может не платить по счетам за ЖКУ. Тем более с «легкой руки» самих ресурсников. Но именно так и случилось в Калмыкии — там перед судом предстанет бывший начальник районных электросетей. Подробности криминальной схемы, которую раскрыли правоохранители, рассказали в Следственном управлении СК по региону.

Объемы хищения ценного ресурса — электроэнергии — были настолько велики, что задачу поручили отделу по расследованию особо важных дел регионального СК. Под подозрение попал бывший начальник электрических сетей.

По версии следствия, почти пять лет, с мая 2018 года по март 2022-го, начальник РЭС получил от местной жительницы, владелицы продуктовых магазинов, взятку около полумиллиона рублей на личный расчетный счет. Бизнесвумен бесплатно пользовалась электричеством на всех своих торговых объектах. Руководитель электросетей в свою очередь закрывал глаза на этот факт.

Правоохранители полагают, что начальник и до этого умел собирать взятки, только поменьше. По их словам, еще на должности ведущего инженера он проворачивал похожие схемы. В тот раз, уверены следователи, он получил от одного из предпринимателей 90 тысяч рублей.

- За эти деньги он занизил показания фактически потребленной электроэнергии в здании магазина и на территории животноводческой стоянки, - рассказали в СУ СК по Республике Калмыкия.

Когда стало известно о случившемся, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум эпизодам статьи «Получение взятки в значительном и крупном размерах, использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

Сотрудники органов нашли немало подтверждений причастности мужчины к преступлениям и наложили арест на его имущество - моторную лодку «Казанка» и деньги на расчетных счетах.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд, - добавили в Следкоме.

Попалась следствию и предпринимательница, которая платила начальнику немалые деньги ради незаконной экономии. По версии следствия, жительница поселка перевела 411 тысяч рублей в качестве взятки на счет руководителя, чтобы бесплатно пользоваться электричеством в двух своих магазинах.

- Своими действиями обвиняемая причинила ресурсоснабжающей компании имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее двух миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе. - Уголовное дело, по статьям «Дача взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконного бездействия» и «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана, причинившее особо крупный ущерб» с обвинительным заключением передано в суд.

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