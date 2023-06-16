Ростовская область подписала инвестиционных соглашений почти на 200 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме

Донской регион занял 12 место по состоянию инвестклимата среди регионов России. Фото: пресс-служба губернатора Ростовсокй области

Ростовская область активно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в северной столице с 14 по 17 июня и принимает делегации из более чем 100 стран. Делегация Ростовской области, возглавляемая губернатором Василием Голубевым, подписала инвестиционных соглашений почти на 200 миллиардов рублей, благодаря которым в регионе будет создано около 3,5 тысячи рабочих мест. Рассказываем о проектах, которые будут реализованы на Дону.

УЛУЧШИЛСЯ РЕЙТИНГ ИНВЕСТКЛИМАТА

Делегация от Ростовской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. На площадке ПМЭФ-2023 донской регион заключил около полутора десятков соглашений с общим объемом инвестиций порядка 200 миллиардов рублей. Это рекордное для Дона количество соглашений и объем инвестиций. Всего на ПМЭФ-2023 донская делегация во главе с губернатором Василием Голубевым представляет инвестпроекты на сумму 720 млрд рублей.

Соглашения подписаны в самых разных направлениях - это и индустриальный парк на территории опережающего развития в Гуково, и строительство завода по производству сжиженного природного газа, и создание промышленного индустриального парка в Азовском районе, который будет заниматься переработкой вторичного сырья, и строительство ростовского жилого комплекса на территории бывшего аэропорта, в которое инвестор вложит 132 млрд рублей.

Стоит отметить, что форум проходит в Год педагога и наставника, акцент делается и на подготовку кадров. Не случайно в составе делегации Ростовской области — ректоры ДГТУ И ЮФУ.

И третий аспект - инвестиции в человеческий капитал и новые технологии. Что также стало предметом подписанных соглашений.

Отметим, что площадке Международного экономического форума в Санкт-Петербурге представили результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. По результатам экспертной оценки, Ростовская область показала динамику и поднялась в национальном рейтинге с 16-го на 12-е место. Рейтинг ежегодно формируется Агентством вместе с ведущими деловыми объединениями.

Президент Владимир Путин отметил Ростовскую область в числе ведущих российских регионов, которые показали наибольшую динамику в формировании благоприятного инвестклимата.

- Отмечу по традиции те субъекты России, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. В целом 60 регионов продвинулись в этом списке. С удовольствием их назову. Лучшую динамику показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. Я поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов, - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023

КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Расскажем о самых крупных проектах-соглашениях, заключенных Ростовской областью на форуме.

132 миллиона в строительство ростовского жилого комплекса на территории бывшего аэропорта вложит инвестор. Это крупнейший проект комплексного освоения территории в донской столице. Соответствующее соглашение подписали губернатор Василий Голубев и генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест-Дон» Юрий Иванов. На стройплощадке предстоит возвести не менее 1,5 млн квадратных метров жилья, а также оборудовать парковки, спортивно-развлекательные комплексы, разбить два парка. Предусмотрено строительство десяти детских садов почти на 2,4 тысячи мест, пяти школ на 5,1 тысячи учеников, поликлиники.

Уже завершен первый этап межевания земельных участков. До конца месяца инвестором будут получены первые разрешения на строительство многоквартирных домов. Ведется проектирование школы и детских садов.

- К этому проекту хорошо подходит определение «комплексный». Там запланированы самые разные направления: создание условий, чтобы люди занимались работой и жили в этом районе, - заметил Василий Юрьевич. - Основной результат – создание комфортной городской среды, хорошее самочувствие ростовчан.

КОМПЛЕКС ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Было подписано и соглашение о реализации проекта комплекса по глубокой переработке зерна для производства алифатической аминокислоты лизин АО «ДонБиоТех». Документ подписали донской губернатор и генеральный директор компании «Русский водород» Эдуард Давыдов.

Став инвестором проекта, компания «Русский водород» взяла на себя обязательства по завершению объекта.

Инвестор сообщил, аналогичных производств в России нет. Он намерен в течение ближайших лет выполнить все необходимые работы и ввести завод в эксплуатацию в 2026 году. В него инвестируют порядка 20 млрд рублей. На предприятии будет установлено высокотехнологичное оборудование с использованием технологии ведущей биотехнологической компании мира. В Волгодонске будет создано 400 рабочих мест, налоги в бюджет составят 800 млн рублей. В производстве будет использоваться пшеница ростовских хозяйств и из ближайших регионов, - рассказал гендиректор Эдуард Давыдов.

КРУПНЕЙШИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

В Аксайском районе появится крупнейший на Дону тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию овощей. Документ глава региона подписал с председателем правления «Россельхозбанка» Борисом Листовым и гендиректором ТК «Ольгинский» Алексеем Ли.

Планируется, что инвестиции в проект в ближайшие три года превысят 21 млрд рублей. Будет создано 600 рабочих мест. Общая производственная площадь комплекса составит около 33 га. Мощность первой очереди – свыше 43 тысяч тонн овощей в год. Основной возделываемой культурой будет огурец.

- Строительство планируем закончить в июле 2025 года, поставить оборудование – к концу августа 2025 года, - сообщил инициатор проекта Алексей Ли.

Проект поможет региону решать важную стратегическую задачу укрепления продовольственной безопасности.

- Это действительно масштабный проект. Продукция овощеводства востребована. Технологии будут применяться последние. Будем сопровождать проект и совсем скоро увидим результат, – уверен Василий Голубев.

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОНУ

Соглашение о реализации проекта по созданию производства компьютерной техники подписали губернатор Василий Голубев и гендиректор компании «Бештау» Олег Осипов. Ростовский проект на сегодня - единственный на юге России по разработке и производству комплектующих и готовых устройств. Общий объем инвестиций составит около 8 млрд рублей.

Отечественный производитель уже имеет свои производственные линии сборки плат в донском регионе и планирует нарастить выпуск продукции. Компания приняла решение расширить линейку производимой продукции и построить новый завод по выпуску ноутбуков и моноблоков в Ростове-на-Дону. На заводе будет создано 700 рабочих мест.

- Завод в первую очередь будет производить ноутбуки, батареи и, в том числе, платы PCB для этих ноутбуков. Строительство не только первой, но и второй очереди планируем реализовать в течение трех-четырех лет, - сообщил Олег Осипов.

- Технологический суверенитет, о котором говорит наш президент, должен стать реальностью. И в этом смысле «Бештау» соответствует новым запросам и требованиям, - сказал Василий Голубев.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В КРАСНОМ СУЛИНЕ

Соглашение о строительстве в Красном Сулине второй очереди завода по производству теплоизоляционных материалов из каменной ваты мощностью 90 тысяч тонн и завода по производству теплоизоляционных материалов экструзионного пенополистирола было подписано губернатором и президентом и управляющим партнером компании «Технониколь» Сергеем Колесниковым.

За три года инвестор планирует вложить 8 млрд рублей. Ожидается, что на новом производстве будет создано 200 рабочих мест.

- В 2016 году компания успешно реализовала первую очередь проекта. Объем инвестиций превысил тогда 3,6 млрд рублей. Это удачный пример реализации политики импортозамещения. С учетом развития строительного комплекса, ряда территорий, АПК Ростовской области продукция будет очень востребована. Я бы отметил надежность партнера - все то, что было подписано раньше, было выдержано по срокам и по качеству, - прокомментировал Василий Голубев.

КАКИЕ ЕЩЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ

Напомним, в общей сложности на ПМЭФ-2023 Ростовская область заключила порядка полутора десятков соглашений. В рамках соглашения с компанией «ВымпелКом» отдаленные территории Дона должны быть обеспечены устойчивой мобильной связью. На площадях завода «Титан» в Гуково создадут индустриальный парк на 100 рабочих мест. Компания «Артметан Групп» построит в Ростовской области заводы по сжижению природного газа: в регионе будут строиться заводы по сжижению природного газа, криогенных автозаправочных станций, развития инфраструктуры энергоперехода в Ростовской области. Срок реализации проекта – до 2028 годы. Ориентировочный объем инвестиций по проекту составит 1,2 млрд рублей.

Также члены официальной делегации Дона посетили «Научно-производственное предприятие «Радар ммс». Стороны обсудили возможность создания на базе ДГТУ совместного научно-образовательного центра для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ сфере беспилотных систем.

Кроме того, авиакомпания «Азимут», одним из учредителей которых является правительство региона, намерена расширить парк отечественных самолетов и вложить в это 2 млрд рублей. В Азовском районе будет создан промышленный экотехнопарк с промышленными и перерабатывающими предприятиями, которые будут осуществлять рециклинг строительного вторичного сырья и последующее производство строительных, отделочных материалов, грунта для растениеводства, компоста. Компания «Ростовминудобрения» создаст в городе Гуково предприятие по производству минудобрений. Выход на производство 3 тысяч тонн удобрений в месяц намечен на осень этого года.

Еще в Ростовской области в 2023-2024 годах будет открыто 100 новых торговых объектов. В том числе магазины эконом-сегмента. На эти цели инвестор планирует направить 1,5 млрд рублей.

Также в Константиновском районе будет создана крупная молочная ферма на 1200 голов с объемом производства в 15 тысяч тонн молока в год.

В завершение состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между комитетом по туризму города Москвы и министерством экономического развития Ростовской области. Регионы планируют совместно создавать новые туристические маршруты, в том числе в сфере детского и гастрономического туризма.

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