«Произвело мощное впечатление»: Александр Ищенко прокомментировал выступление Президента

Спикер донского ЗС Александр Ищенко прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ - 2023 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге проходит ежегодный международный экономический форум. Это - одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума. Речь главы государства прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, который в составе донской делегации принимает участие в работе форума.

«НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЕКТОР РОСТА»

- Выступление Президента на ПМЭФ произвело очень мощное впечатление. Содержательно, по предложенным новым решениям может сравниться с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. Очевидно, что стратегия, выбранная государством и бизнесом в ответ на западные санкции, сработала эффективно, - заявил спикер донского парламента.

По словам Александра Ищенко, удалось сохранить устойчивость экономики, стабильность работы предприятий, а, следовательно, и благополучие миллионов семей.

- Поэтому аналитическая оценка этих промежуточных итогов развития страны в новых условиях чрезвычайно важна - необходимо поддержать векторы роста. Конечно, было приятно услышать от Владимира Владимировича Путина очень положительную оценку созданного в Ростовской области инвестиционного климата. Вместе с тем, Глава государства подчеркнул, что у нас социальное государство, а значит, главной целью экономического роста в России становится опережающий рост доходов граждан. Обозначены задачи Правительству и законодателям страны, - продолжает Председатель ЗС Ростовской области.

«ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НА ЧЕЛОВЕКА»

Так, предстоит закрепить в законодательстве существенное увеличение МРОТ, сохранение ряда социальных выплат при повышении доходов граждан, обеспечить возможность адресных мер социальной поддержки при частичной занятости, дополнительно нормативно защитить бизнес от необоснованных проверок, укрепить гарантии для трудоустройства выпускников вузов.

- Владимир Владимирович Путин сформулировал и суть новой экономики России. В конечном счете экономика должна работать на человека и быть экономикой высоких заработных плат, - подчеркнул Председатель донского ЗС.

Александр Ищенко также выразил уверенность, что постановка стратегической задачи оценивать труд более высоко укрепит позитивный вектор экономического и социального развития нашей страны.