«Решать проблемы необходимо комплексно»: в донском парламенте обсудили борьбу с онкологией

В донском парламенте обсудили подходы к лечению онкологии. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном Собрании Ростовской области состоялся круглый стол, на котором парламентарии и эксперты обсудили реализацию региональной программы, направленную на борьбу с онкологическими заболеваниями.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

По мнению представителей медицинского сообщества, сегодня подходы к лечению таких заболеваний нуждаются в пересмотре.

Региональная программа по борьбе с онкологией включает в себя профилактические меры информационно-просветительского характера, медицинские осмотры, совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, диспансерное наблюдение.Также развивается паллиативная медицинская помощь пациентам.

КАКИЕ ПРОБЕЛЫ ЕСТЬ

Но все же много проблемных вопросов все еще остается.

- Решать проблемы в столь масштабной сфере, как борьба с онкологическими заболеваниями, необходимо комплексно, - заявил первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

Парламентарий подчеркнул, что речь идет и о морально-психологической поддержке, и о материальном и информационном обеспечении, а также о новых методах и подходах к маршрутизации и к схеме лечения.

- Опираясь на мнение экспертов, можно сказать, что, в связи с высоким уровнем развития фармацевтики, появились эффективные препараты, которые позволяют продолжать лечение пациентов на дому, но для этого необходимо менять подходы к лечению, - сказал Сергей Михалев.

Парламентарий также подчеркнул, что в дополнительном развитии нуждается и направление паллиативной медицинской помощи.

Во время обсуждения прозвучали предложения, касающиеся увеличения количества будущих онкологов на целевом обучении в вузах.

Для психологической помощи больным и повышения информированности населения было предложено провести специализированный форум с участием врачей-онкологов.

По итогам заседания круглого стола подготовят перечень рекомендаций, которые направят в структуры и ведомства, задействованные в борьбе с онкологическими заболеваниями.