Плакал и хватал отца за руку: В Ростовской области спасли мужчину, который едва не утонул на глазах у сына

Отца и сына благополучно доставили на берег. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Азове Ростовской области день едва не закончился трагедией для семейства, приехавшего отдохнуть из Мурманской области, сообщили в региональной службе спасения на воде.

Семья приехала к родственникам с Крайнего Севера — Мурманской области. В воскресный день люди пошли искупаться в реке Дон на азовский городской пляж.

39-летний отец и 11-летний сын решили поплавать на надувном матрасе. Но так увлеклись, что заплыли за буйки. В какой-то момент мужчина упал, и его стало затягивать течением под матрас.

Испугавшись, ребенок начал кричать и плакать. Он хватал отца за руку, пытаясь помочь тому выбраться. Происходящее заметили спасатели Азово-Центрального подразделения.

Сотрудники быстро примчались на помощь на спасательном катере. Ребенка забрали на судно вместе с матрасом. Мужчине бросили спасательный круг и тоже отвезли на берег.

Когда мужчину доставили на берег, он был дезориентирован. Фото: областная служба спасения на воде.

— Мужчина был дезориентирован. На его конечностях были ссадины, которые обработала медсестра подразделения, — рассказали в региональной службе спасения на воде.

От дальнейшей медицинской помощи пострадавшие отказались. Их забрали родственники.

Напомним, 17 июня сотрудники МЧС спасли пятерых детей. Подростки 12 и 17 лет плавали в Таганрогском заливе на сапах, как вдруг их отнесло в открытое море тягуном. К счастью, спасатели доставили их на берег. Никто не пострадал.

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