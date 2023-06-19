«Ставка на агропром: банк «Кубань Кредит» принял участие в выставке «День донского поля»

Фото: Наталья Захарченко

В Зерноградском районе Ростовской области прошла ежегодная выставка достижений науки и агробизнеса «День донского поля». Мероприятие объединило более 200 отечественных и зарубежных специалистов АПК, производителей техники и агрохимии, а также разработчиков современных агротехнологий. По доброй традиции специалисты «Кубань Кредит» - крупнейшего самостоятельного банка ЮФО и СКФО - также приняли непосредственное участие в мероприятии. В течение двух дней, 8 и 9 июня, любой желающий мог подойти к стенду «Кубань Кредит», чтобы получить грамотную консультацию об услугах и продуктах для агробизнеса. В списке немало самых выгодных предложений для сельхозпроизводителей и МСБ, в том числе, льготное кредитование с господдержкой.

Руководитель Ростовской региональной дирекции «Кубань Кредит» Татьяна Горобец рассказала, с помощью каких программ кредитования банк поддерживает сферу АПК, сколько предприятий является заемщиками, а также, какие проекты нас ждут в будущем.

Татьяна Валентиновна, расскажите, как вы оцениваете выставку «День донского поля»? Чем она важна для региона? Какие задачи вы ставите на ней?

– «День донского поля» — одно из самых значимых событий в сельскохозяйственной отрасли Ростовской области. Это выставка-демонстрация, которая собирает крупнейших игроков. Благодаря солидной деловой программе можно участвовать в круглых столах и конференциях. Для банка «Кубань Кредит» – это отличная возможность представить финансовые продукты потенциальным клиентам и рассказать обо всех, в том числе и льготных, программах. Разумеется, главная задача банка – привлечение новых клиентов, а «День Донского поля» - прекрасный способ заявить о себе.

Фото: Наталья Захарченко

Какую долю в кредитном портфеле банка занимает агропромышленный комплекс в этом году? Сколько предприятий АПК являются заемщиками банка?

– В 2022 году корпоративный кредитный портфель банка превысил отметку 62 млрд рублей. Доля кредитов АПК и сельхозтоваропроизводителей различных форм собственности в кредитном портфеле увеличился с 38% в 2020 до 53% в 2023 году. Это 35,2 млрд рублей. Ключевыми факторами роста стали: работа по привлечению новых клиентов, активное сотрудничество с действующими клиентами, участие в программах государственной поддержки. А также гибкие условия кредитования, индивидуальный подход, упрощение кредитного процесса, развитие скорингового кредитования и оперативное принятие решений о выдаче кредита. Изменения наши бизнес-партнеры оценили по достоинству.

С помощью каких проектов и программ кредитования банк поддерживает сферу АПК?

– Для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц банк «Кубань Кредит» предлагает 17 финансовых продуктов. Среди них: 9 льготных кредитов с государственной поддержкой, 3 программы скорингового кредитования, 4 вида электронных банковских гарантий, а также факторинговое обслуживание. В 2022 году остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным с государственной поддержкой, составил 29,6 млрд руб., что на 22% выше уровня прошлого года. Доля льготных кредитов в корпоративном портфеле банка также увеличилась с 42 до 47%.

С учетом отраслевой специфики регионов присутствия КБ «Кубань Кредит» наиболее востребованной у клиентов является программа льготного кредитования АПК (в банке — «Партнер – льготное кредитование АПК»). Данная программа направлена на производство или переработку продукции растениеводства и животноводства, — подчеркивает Татьяна Валентиновна.

Какие цели кредитования преобладают в данном случае?

— Это приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (84% заключенных договоров), закладка и уход за многолетними насаждениями и/или строительство фрукто- и овощехранилищ (9% договоров). Кроме того, развитие молочного скотоводства (строительство зданий, приобретение оборудования и КРС — 3% договоров) и сооружение оросительных систем (4% договоров). Например, скоринговая программа «Актив-Земля» — наиболее привлекательна для предприятий АПК.

Фото: Наталья Захарченко

В 2022 году банк заключил 97 кредитных договоров на сумму более 300 млн руб. Такие высокие показатели связаны с тем, что у скоринговых кредитов – множество преимуществ. Во-первых, за счет минимального пакета документов клиент не предоставляет финансовую отчётность. Во-вторых, есть возможность автоматического расчета суммы кредита. В-третьих, процесс движения заявки полностью автоматизирован, что позволяет сохранить возможность применения льготных программ кредитования. Ну, и на финал, важно понимать, что сумма кредитов по скоринговым программам может доходить аж до 30 миллионов рублей.

В каких проектах в этой сфере вы уже принимали участие, в каких планируете?

- В 2022 году «Кубань Кредит» завершил финансирование строительства завода по производству бутилированной воды в Кропоткине, стоимость проекта – 1,9 млрд руб., производственные мощности введены в эксплуатацию в 4 кв. 2022 г. Кроме того, в 2022 году с участием кредитных средств банка начато строительство производственного цеха хлебобулочных изделий в Абинском районе Краснодарского края, в том числе с участием льготных кредитов, предоставленных банком при поддержке Минсельхоза России. Срок ввода объекта в эксплуатацию – второй квартал 2023 г. Мы с удовольствием приглашаем клиентов «Кубань Кредит» за самыми выгодными предложениями.