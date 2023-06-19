106 тысяч за сеанс: в Ростовской области осудили друзей, продававших пенсионеркам массаж «от всех болезней»

С помощью массажа мошенники заработали около 300 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге Ростовской области двое друзей придумали простую и доходную схему обмана пожилых людей. Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 39-летний Александр и 38-летний Николай (все имена изменены — прим. ред.) познакомились в колонии строгого режима. Оба отбывали срок за мошенничество.

ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ ВРАЧОМ И СОЦРАБОТНИКОМ

Освободились мужчины практически одновременно. Судя по всему, работать они не хотели, а жить на что-то надо было. Тогда Александр и Николай придумали обманную схему.

Приятели решили обманывать пенсионеров и купили для этого электромассажер. Вместе с прибором они стали приходить к одиноким пожилым людям. Один представлялся врачом, другой — соцработником.

Псевдоспециалисты предлагали сделать массаж. Утверждали, что услуга совершенно бесплатная, - якобы ее оказывают по госпрограмме «Дети войны».

В процессе процедуры мужчины пугали человека тем, что обнаружили у него большие проблемы со здоровьем. И начинали нахваливать свой «чудо-массажер», который способен избавить от всех недугов. Чем страшнее была история, тем выше оказывалась стоимость услуги.

Так, первая жертва заплатила за бесполезный массаж 19 500 рублей. Но и на этом мужчины не остановились.

- Пока один из них отвлекал женщину, другой украл у нее 45 тысяч рублей, - рассказал источник издания.

Через пару дней Николай и Александр пришли к другой пенсионерке и также сделали ей массаж за 19 тысяч рублей.

ЧТО РЕШИЛ СУД

Со временем аппетиты приятелей росли. Третьей пенсионерке они выставили цену за массаж в 106 тысяч рублей. Женщина, опасаясь за здоровье, отдала накопления на «черный день».

Когда хозяйка дома пошла провожать парочку, один из мужчин вернулся в комнату под предлогом того, что забыл свою вещь. В этот момент он украл у пострадавшей еще сто тысяч рублей.

Как сообщила помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова, оперативникам удалось задержать аферистов.

- В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сказала Эмилия Образцова.

Материалы уголовного дела были направлены в суд, который вынес свое решение.

Одного из преступников приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, второго — к пяти с половиной. Отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима.

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