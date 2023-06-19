На утро все забыла: в Ростовской области пострадавшая от преступления устроила дебош в отделе полиции

Женщина приехала в полицию, чтобы написать заявление, а вместо этого устроила дебош Фото: Евгения ГУСЕВА

В Батайске местная жительница предстала перед судом за то, что устроила потасовку в отделе полиции, рассказал источник издания в правоохранительных органах региона. Правда изначально 40-летняя Елена (имя изменено — прим. Ред.) попала туда как потерпевшая.

НОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Елена - одинокая вдова, сама воспитывает дочь-подростка. В один из выходных женщина решила отдохнуть и выпить. В обед она начала употреблять спиртное дома, а вечером ушла продолжила застолье в кафе.

Ближе к часу ночи Елена направилась домой. Но, покинув заведение, она столкнулась с грабителями. Злоумышленники сорвали с шеи женщины золотую цепочку и толкнули так, что та упала на тротуар и ударилась лбом об асфальт.

Как только налетчики убежали, пострадавшая позвонила в полицию.

В ХОД ПОШЛИ КУЛАКИ

Оперативники быстро приехали на вызов и осмотрели место происшествия. Елену пригласили в отдел для того, чтобы она написала заявление.

Оказавшись в фойе полиции, женщина вдруг начала агрессивно себя вести. Сначала оскорбляла дежурного следователя, а потом схватила бутылку с водой и начала ей угрожать. Вскоре от слов Елена перешла к делу - принялась хватать полицейского за форму, а следом с размаху ударила его кулаком в грудь.

Это стало последней каплей - терпение следователя лопнуло, и он надел на руки горожанки наручники. После чего вызвал скорую помощь.

Дело в том, что в отдел женщина приехала с синяком на лице.

- Она получила его, упав на землю. Поэтому и вызвали медиков, - пояснил собеседник.

Врачи доставили женщину в больницу и оказали ей медицинскую помощь. После этого она отправилась домой спать.

ДЕЛО ДОШЛО ДО СУДА

Но на этом неприятности не закончились. Позже батайчанка узнала, что на нее завели уголовное дело. Причем, она так и не вспомнила, зачем устроила дебош в отделе.

- Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей», - прокомментировала «КП- Ростов-на-Дону» помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.

Суд признал женщину виновной.

- Ее приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год, - сообщила Наталья Суворова.

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