Выслеживали жертв по камерам: в Ростове задержали четверых мужчин, которые вынесли из чужого дома деньги и золото

Четверка отслеживала по камерам, когда жильцы уходят из дома, а когда возвращаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выражение мой дом — моя крепость с учетом современных технологий, к сожалению, все чаще теряет актуальность. Это нагло демонстрируют воры, которым даже самые «зубастые» охранные системы нипочем. Но и на матерых преступников бывает проруха. Это доказывают донские полицейские. Так, в Ростове-на-Дону оперативники уголовного розыска вместе с сотрудниками ГИБДД при поддержке бойцов специального подразделения задержали четверых подозреваемых в краже из частного домовладения. Подробности рассказали в Главном управлении МВД по Ростовской области.

ЧЕРЕЗ ЗАБОР, А ПОТОМ В ОКНО

Кража произошла буквально на днях — в этом июне. Правоохранителями было установлено, что на «дело» пошли четверо мужчин в возрасте от 33 до 46 лет, один из которых приезжий — является жителем Кисловодска. Они перелезли через забор и так попали в чужой двор в Октябрьском районе донской столицы. Затем повредили окно и проникли внутрь дома. В комнатах они нашли 150 тысяч рублей и золотые украшения, которые похитили.

Из дома вынесли денег на общую сумму в 150 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Оперативники выяснили, что четверо оказались в чужом доме совершенно не спонтанно. Подозреваемые к преступлению тщательно готовились. Так, неподалеку от дома установили камеру видеонаблюдения, и по ней в режиме онлайн отслеживали график домочадцев — когда они покидали дом и возвращались.

Когда убедились, что в день планируемого преступления хозяева уедут за город, решились на кражу.

Мужчины перелезли через забор, вскрыли окно и проникли в дом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТРОЕ УЖЕ БЫЛИ СУДИМЫ

Но все тайное, особенно незаконное, становится явным. И в тот же день оперативники уголовного розыска Главного управления МВД по Ростовской области задержали четверку, побывавшую в чужом доме без приглашения. Во время осмотра их автомобиля, правоохранители изъяли похищенные деньги и часть золотых украшений. В ходе личного досмотра подозреваемых у них также изъяли всю «ювелирку», а также спецтехнику, которую задержанные использовали для воплощения своих планов.

У задержанных нашли богатый улов. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

- Трое из подозреваемых уже ранее были судимы за кражи. Сейчас оперативники устанавливают, причастны ли задержанные к совершению аналогичных преступлений, - рассказали в донском главке. - Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

При задержанный нашли оборудование, с помощью которого удалось осуществить кражу. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

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