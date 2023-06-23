Решил, что она ничья: житель Ростовской области продал чужую иномарку за десять тысяч рублей

Житель Батайска предстал перед судом за кражу автомобиля Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Батайска Ростовской области, 44-летний Николай (имя изменено – прим. ред.), несколько месяцев находился без работы. Когда последние накопления закончились, мужчина решил поправить свое материальное положение криминальным способом.

ОТТАЩИЛ АВТО НА БУКСИРЕ

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, идея, как раздобыть денег, пришла быстро.

- Дело в том, что я давно приметил на парковке супермаркета белый «Ситроен». Он стоял там почти полгода, я и решил - вдруг машина ничья, - расскажет позже Николай оперативникам.

Но, как выяснилось, у автомобиля все же был хозяин.

Владелец как-то приехал на своей иномарке в Батайск по рабочим делам, но у машины сел аккумулятор. Тогда водитель бросил авто на парковке, но каждый день приезжал проверять, на месте ли «Ситроен». Смена аккумулятора затянулась, причем, надолго. Машина простояла у магазина пять месяцев.

А потом Николай на буксире оттащил ее на другую парковку. Там у угонщика уже была назначена встреча с потенциальным покупателем.

СКРОМНАЯ СУММА СДЕКЛИ

- Николай договорился продать машину стоимостью больше 300 тысяч рублей за тридцать тысяч. Но у покупателя было только десять, - говорит источник издания.

Этой скромной суммой стороны и завершили сделку.

К слову, пару тысяч Николай заплатил водителю буксира.

ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

А через несколько дней к батайчанину нагрянули оперативники. Дело в том, что хозяин автомобиля хоть и не пользовался им в последнее время, но прощаться с ним вовсе не собирался.

Мужчина написал заявление в полицию и угонщика быстро вычислили.

Как рассказала помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он признал свою вину.

- Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщила Наталья Суворова.

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