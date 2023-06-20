Депутаты гордумы Ростова обсудили развитие городского транспорта

В донской столице состоялось заседание Ростовской гордумы. Фото: пресс-служба гордумы Ростова

Донская столица отличается высокой безопасностью дорог. Об этом говорили на 19-ом заседании Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва под руководством председателя гордумы – главы города Зинаиды Неярохиной.

Депутаты рассмотрели ход выполнения программы развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Ростова, рассчитанную до 2035 года. Она носит стратегически важный характер. На ее цели расходуются бюджеты сразу трех уровней: государственный, областной и муниципальный. А фактически программа реализуется по двум направлениям: развитие городского транспорта и транспортной инфраструктуры города, а также развитие эксплуатации уличной дорожной сети.

РАЗВИТИЕ ТРАМВАЙНОЙ СЕТИ

Что касается городского транспорта, то, по словам докладчика заместителя главы администрации Ростова Дмитрия Симкова, с 2020 года на 20 единиц обновлен парк подвижного состава троллейбусов, возобновлено функционирование электротранспорта на трех маршрутах. В планах – обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, восстановление закрытых маршрутов и, конечно, повышение качества условий перевозки пассажиров.

Отдельное внимание было уделено реализации масштабной программы по развитию сети городского трамвая. Она будет осуществлена за счет концессионного соглашения.

- Программа развития инфраструктуры городского трамвая рассчитана на 2021-2025 годы, – рассказал Дмитрий Викторович, - и предполагает увеличение пассажиропотока с 4,6 миллиона пассажиров в год до 61 миллиона пассажиров.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ И ЛИВНЕВОК

Говорили на заседании о той большой работе, которая уже проведена в городе по реконструкции дорожной сети.

Так, закончен ремонт на улице Станиславского. Осуществлена реконструкция путепровода через железнодорожные пути по улице Малиновского, автомобильной дороги по улице 39-я линия, пересечения в одном уровне улиц Оганова – Особенная — Зрелищная. Построены девять участков автомобильных дорог в жилом районе «Левенцовский» по проспектам Солженицына и Маршала Жукова, улицам Ткачева, Еляна, Жданова и Еременко.

В планах – реализация проекта реконструкции автомобильной дороги по улице Вавилова со строительством транспортной развязки в районе улиц Особенная – Вавилова – Королева.

В стадии разработки проекты дорог на территории застройки старого аэропорта, реконструкция проспекта Стачки на участке от улицы Зорге до переулка Мастеровой, продление улицы Береговая от проспекта Боготяновский Спуск до улицы 13-я линия.

В Ростове ведется ремонт дорог. С 2019 года восстановлено 1,9 миллиона квадратных метров дорожного полотна.

Активно решается проблема с бесхозностью ливневых канализаций. Сегодня город принял на баланс уже 16 километров ливневок. До конца года должен принять еще 120 километров.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Конечно, не обошлось и без критики, ведь тема дорог и пассажирского транспорта затрагивает каждого горожанина.

Так, депутаты обратили внимание выступающего на то, что в Ростове имеется колоссальная нехватка водителей. Не достает примерно половины от того количества, что требуется.

Не так уж быстро идет ремонт улиц с грунтовым покрытием. А значительная часть автомобильных дорог не соответствуют установленным требованиям.

Тем не менее, на заседании подчеркнули, что достижений в реализации программы значительно больше.

И, прежде всего, здесь отметили высокий уровень безопасности, который зафиксирован на ростовских дорогах.

В донской столице в результате ДТП погибает в три раза меньше людей, чем установлено действующими нормативами с учетом количества населения.