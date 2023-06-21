Житель Ростовской области украл мешок мелочи для любовницы и сел в тюрьму

Жителя Ростовской области поймали благодаря забытому на месте преступления гвоздодеру Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Батайске Ростовской области личная жизнь, по всей видимости, довела местного жителя до греха. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 37-летний Иван (имя изменено – прим. ред.) недавно освободился из мест лишения свободы.

«ДЕНЬГИ БЫЛИ ОЧЕНЬ НУЖНЫ»

Одинокий мужчина почти сразу встретил женщину, с которой начал вместе жить. Но вот с работой у него не задалось. Никто не хотел подписывать с батайчанином трудовой договор из-за судимости.

- А деньги мне были очень нужны. Я же теперь не одинокий мужчина, содержать любимую надо, - позже поделится он своими соображениями с оперативниками.

В итоге заработать Иван решил привычным для него способом – криминальным.

«ПОГОРЕЛ» НА ГВОЗДОДЕРЕ

Он попросил друга отвезти его к одной из многоэтажек в Северном районе Батайска.

- Вернусь через 15 минут, жди, - сказал он водителю и отправился на дело.

Иван проник в одну из квартир, расположенных на втором этаже высотки. С помощью гвоздодера отжал окно на балконной двери и таким образом оказался в комнате.

Иван успел взять несколько ювелирных украшений, а еще – гору десятирублевых монет, которые хранились в ящике. Добычу мужчина кинул в мешок. Но тут домой вернулся хозяин. Он попытался задержать вора, но Иван выпрыгнул в окно и убежал.

Дома мужчина пересчитал мелочь. Оказалось, что он «заработал» шесть тысяч рублей, не считая украшений.

Но Ивана быстро вычислили. Дело в том, что, убегая, он забыл в квартире гвоздодер с отпечатками своих пальцев на нем. Оперативники «пробили» их по базе и так вышли на ранее судимого мужчину.

ПРИЗНАЛ ВИНУ

- В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», - прокомментировала помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.

Суд уже вынес свое решение. На заседании Иван признал свою вину.

- Его приговорили к лишению свободы сроком на два года четыре месяца в исправительной колонии особого режима, - сказала Наталья Суворова.

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