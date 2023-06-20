В Президентский полк комендатуры Московского Кремля направились 15 донских призывников

15 парней прошли строгий отбор, профессиональное и психологическое тестирование, углубленное медицинское обследование. Фото: правительство Ростовской области

В рамках весеннего призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации для прохождения срочной службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля направились 15 призывников из донского региона. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Службу в столице России будут нести ребята из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Новошахтинска, Таганрога, Шахт, Зерноградского, Кагальницкого, Милютинского и Семикаракорского районов.

Напомним, Ростовская область направляет призывников для прохождения службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля уже девятнадцатый год подряд, с 2005 года. Число парней, которые удостоены чести служить в таком полку, строго регламентировано: всего 30 человек в год – 15 ребят отбирают в ходе весеннего призыва и еще 15 отправляются в Москву в ходе осеннего призыва. Таким образом, за это время в общей сложности почетную службу прошли более 500 наших земляков.

Во вторник, 20 июня, молодые жители Ростовской области, которые доказали, что достойны представлять донской регион на самом высоком уровне, вместе с другими призывниками, направились со сборного пункта в Батайске к местам несения службы.

- Ребята прошли тщательный отбор на конкурсной основе, успешно преодолев профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание уделялось физическим данным призывников: каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 сантиметров, - пояснил Вадим Валентинович.

Кроме того, при отборе кандидатов большое внимание уделяется морально-психологическому состоянию и внешнему облику: обладатели татуировок, сережек и пирсинга к отбору в Президентский полк комендатуры Московского Кремля не допускаются.

Напомним, весенний призыв 2023 года стартовал на Дону как и по всей стране 1 апреля. В рамках этого призыва Вооруженные силы Российской Федерации пополнят порядка пяти тысяч донских призывников. 60% новобранцев будут проходить службу в Южном военном округе, около 40% — в Ростовской области. Вооруженные силы пополнят более 200 юношей-казаков.