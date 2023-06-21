Удобная экосистема, «Школа фермера» и сельскохозяйственный шопинг онлайн: Россельхозбанк представил цифровые платформы на выставке «День донского поля»

Василий Голубев и Лариса Туишева на площадке «Вкусной пятницы». Фото: Наталья Захарченко

В четверг, 8 июня, в Зерноградском районе Ростовской области стартовала ежегодная выставка достижений науки и агробизнеса «День донского поля». Мероприятие объединило более 200 отечественных и зарубежных специалистов АПК, производителей техники и агрохимии, а также разработчиков современных агротехнологий. В таком масштабном мероприятии принял участие и Россельхозбанк. Около яркого стенда банка шла регистрация всех желающих в интернет-магазине «Свое Родное» и презентация возможностей экосистемы «Свое».

Директор Ростовского филиала АО «Россельхозбанк» Лариса Туишева рассказала о возможностях экосистемы банка, интересных проектах и интерактивном сельхоз-шопинге.

ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ - В ОДИН КЛИК

В рамках мероприятия «Россельхозбанк» представил широкой публике сразу несколько уникальных проектов.

- «Свое» - первая в мире цифровая экосистема, созданная банком в интересах всей аграрной сферы. В нее входят 7 платформ. Пять сервисов для жителей сельских территорий, направленные на улучшение качества жизни. Среди них: платформа для выбора аграрной профессии, обучения и трудоустройства «Я в Агро», сервис для организации агротуров «Своe За городом», площадка для свободного общения жителей сельских территорий, обмена товарами, «Все Свое», а также две платформы для подбора и строительства жилья «Свое Жилье» и «Свое Село», - рассказала Лариса Туишева.

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ ЗАПРОСЫ

Еще две платформы - для предприятий агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств. Первая - «Свое Фермерство» - направлена на организацию и поддержку бизнеса. Фермеры могут приобрести здесь семена, технику, удобрения, технологии. Россельхозбанк активно развивает эту платформу, добавляя новые сервисы: по селекции и генетике, агропроектированию - все, что поможет сельхозпроизводителям повышать эффективность и управляемость бизнеса.

- Например, благодаря новостной ленте на «Своем Фермерстве» можно узнать актуальную информацию сферы АПК, а в рамках образовательной программы подключиться к вебинарам, посмотреть интервью с экспертами и даже записаться на обучение в «Школу фермера». На Дону данная программа работает с 2021 года на базе Донского аграрного университета. За два года мы подготовили порядка 50-ти выпускников. В августе планируется очередной набор. Будем рады пригласить в Школу как новичков, так и более опытных фермеров. Обучение в Школе бесплатное, - подчеркивает Лариса Валерьевна.

Еще одна «планета», входящая в экосистему банка, - «Свое Родное» представляет собой интернет-магазин фермерской продукции. Здесь фермеры совершенно бесплатно получают выход на аудиторию покупателей. На виртуальных прилавках реальные продукты: колбаса, донские сыры, молоко, мясо, выпечка. Городские жители приобретают фермерскую продукцию напрямую, без торговых посредников и наценок, получая максимальные свежесть и качество при минимальных затратах семейного бюджета.

Площадка «Вкусной пятницы» на «Дне донского поля». Фото: Наталья Захарченко

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО БАНК

Еще одним проектом Россельхозбанка по поддержке фермерского движения, который был представлен на «Дне донского поля 2023», стала «Вкусная пятница». Уже более года благодаря этому проекту фермеры реализуют свою продукцию на территории компаний-партнеров, городских и областных мероприятиях.

- Этот проект популяризирует продукцию фермеров Ростовской области, ведь о них знают далеко не все жители. Порядка трехсот выездных бесплатных мероприятий в рамках «Вкусной пятницы» было уже реализовано. Сейчас в проекте участвует около пятидесяти донских фермеров, и работа активно продолжается. Сегодня на стенде была представлена пряничная продукция Азовского «Родное-Парное». Все аграрии, участвующие в проекте «Вкусная пятнице» РСХБ, имеют свои виртуальные прилавки на маркетплейсе «Свое Родное». Данная экосистема еще раз доказывает, что «Россельхозбанк» - это больше, чем банк. Наша задача оказать всяческое содействие развитию нашего АПК.

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