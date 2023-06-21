Ремонт «под ключ», white box в подарок и сертификаты на мебель и технику: как сэкономить время и деньги при покупке жилья в Ростове

Как сэкономить время и деньги при покупке жилья в Ростове. Фото: предоставлено ГК "Альянс"

Переезд в новую квартиру с комфортом — это значит без лишних затрат финансов и времени. Именно такой вариант все чаще выбирают сегодня ростовчане и те, кто приобретает недвижимость в донской столице. Такие условия предлагает ГК «Альянс» и объявляет старт финальных продаж последних квартир в жилом комплексе «Измаильский экоквартал» с подарками для будущих жильцов. До конца месяца клиенты смогут получить квартиру с отделкой white box или ремонтом «под ключ», а также сертификаты на мебель и технику.

На территории комплекса расположены места для прогулок и отдыха. Фото: предоставлено ГК "Альянс"

ЖК «Измаильский экоквартал» по данным декабря 2022 года занимает первое место среди новостроек Ростовской области в рейтинге портала Единого ресурса застройщиков Российской Федерации по потребительским качествам. Всего в ТОПе ЕРЗ.РФ представлено 466 жилых комплекса региона. Рейтинг оценки выстраивается по более чем 130 параметрам. Особое внимание уделяется качеству строительства, используемым материалам и благоустройству территории дома и двора. «Измаильский экоквартал» набрал рекордные в Ростовской области 45,8 балла.

ОТДЕЛКА WHITE BOX ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Отделка WHITE BOX от застройщика. Фото: предоставлено ГК "Альянс"

В спецпредложении участвует и последняя однокомнатная квартира в сданном доме. Вместе с квартирой клиент получает отделку white box от застройщика. Это является хорошим вариантом для тех, кто хочет ускорить процесс переезда, но не отказывается от воплощения собственного дизайн-проекта. За собственника уже выполнена все предчистовая отделка — она включает в себя проведение коммуникаций и выполнение всех черновых работ. Это экономит до 500 тысяч рублей и драгоценное время.

КВАРТИРА С РЕМОНТОМ «ПОД КЛЮЧ» В ПОДАРОК

Квартира с ремонтом "под ключ" в подарок. Фото: предоставлено ГК "Альянс"

В стоимость квартиры с ремонтом «под ключ» уже входят плиточные и малярные работы, установка сантехники и освещения, монтаж потолков и дверей, а также укладка ламината. Затраты на материалы и оплату работ позволят вам сэкономить до 1,5 миллиона рублей для подготовки квартиры к переезду. Застройщик обращает внимание, что предложение ограничено. В нем участвует двухкомнатная квартира в третьем этапе строительства.

СЕРТИФИКАТЫ НА ТЕХНИКУ И МЕБЕЛЬ

Сертификаты на технику и мебель. Фото: предоставлено ГК "Альянс"

Кроме того, клиентам доступны подарочные сертификаты на мебель или технику. Они помогут не только создать стильную и уютную обстановку в новой квартире, но и значительно сэкономить на покупке всего необходимого для переезда и обустройства жилья. Предложение распространяется на трехкомнатные квартиры в подъездах, которые уже введены в эксплуатацию.

416 КВАРТИР КОМФОРТА, ВОЗДУХА И СВЕТА

ЖК «Измаильский экоквартал» состоит из девяти подъездов высотой от 10 до 14 этажей на 416 квартир. На каждом этаже — от 2 до 5 квартир. В каждой — трехметровые потолки и панорамное остекление, которое наполняет пространство воздухом и светом. Важно для тех, кто не хочет зависеть от отопительного сезона: все квартиры сдаются с индивидуальным отоплением. В каждой - черновая отделка, которая включает профессиональную шумоизоляцию и стяжку пола, а также теплоэффективную штукатурку холодных стен.

На данный момент в жилом комплексе завершается строительство третьей очереди. Фото: предоставлено ГК "Альянс"

Для удобства жильцов в доме предусмотрены кладовые помещения, колясочные на первом этаже, подземный паркинг с лифтом, который соединяет жилую зону и парковочные места, а для автомобилей гостей предусмотрена зона по периметру домов. Ну и конечно, на территории комплекса расположены игровые площадки для детей разного возраста, места для отдыха и спорта, а также фонтан. Озеленение выполнено с учетом смены сезонов.

На данный момент в жилом комплексе завершается строительство третьей очереди. Сдача объекта запланирована на третий квартал нынешнего года. Всего в ЖК осталось 37 квартир площадью от 41 до 120 квадратных метров.

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