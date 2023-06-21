Алексей Логвиненко: «В Ростове появится свой Дом молодежи»

Отдельно на встрече обсудили вопрос социального добровольчества. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В донской столице появится свой Дом молодежи. Об этом во вторник, 20 июня, заявил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на встрече с активом молодежного движения донской столицы, которая прошла в ДГТУ. Такую новость сообщает пресс-служба администрации города.

«ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ»

За круглым столом Алексей Валентинович пообщался с лидерами молодежных общественных объединений, студенческого и ученического самоуправления. Разговор с ребятами получился живым и непринужденным.

- В этом зале собрались люди - активные, креативные, а самое главное неравнодушные. Вы являете собой творческий и интеллектуальный потенциал города, - глава обратился с приветственным словом к участникам встречи. - Хочу выразить благодарность «Волонтерам Победы», городскому совету молодежи, добровольцам «Волонтерского корпуса», всем нашим студентам и коллегам за вашу работу. У нас очень много проектов, которые надо делать вместе. И только вместе мы сможем достичь поставленных целей.

Собравшиеся обсудили сразу ряд важных тем по развитию молодежной политики, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, созданию молодежной инфраструктуры, расширению молодежных пространств на территории донской столицы.

ЗА ГОД В РЯДЫ СОЦИАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА ВОВЛЕЧЕНЫ СВЫШЕ 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Отдельно участники беседы остановились на вопросе социального добровольчества — оно на деле стало одним из основных направлений молодежной политики. Только за последний год в волонтерские ряды в донской столице пополнили более 50-ти тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

«Волонтерский корпус Ростова-на-Дону» принимает активное участие в реализации общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». В сложное время пандемии ребята трудились в 25 медучреждениях города. В течение двух месяцев они дежурили в здании главного железнодорожного вокзала Ростова, где оказывали помощь людям, приезжающим из Донбасса.

С октября прошлого года приоритетным направлением наших добровольцев стало оказание помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан. В Ростове создан городской штаб #МыВместе. В адрес штаба поступило почти 400 заявок на оказание помощи семьям, и все заявки были исполнены.

ВОЛОНТЕРАМ ТОЖЕ НУЖНО ПОМОГАТЬ

Также на встрече участники подняли вопрос транспортного обеспечения волонтеров. Ребята предложили создать для них бесплатные транспортные карты по аналогу «Пушкинской карты» с определенным лимитом средств на транспортные расходы.

- Волонтерам в своей работе приходится очень часто передвигаться по городу. Такая инициатива, по словам активистов, сделает волонтерскую работу более доступной и привлекательной для нашей молодежи. Поручил проработать этот вопрос своим заместителям по соцвопросам и транспорту, - озвучил Алексей Логвиненко.

А самых активных добровольцев Алексей Валентинович наградил Благодарственными письмами главы администрации города. За активное участие в волонтерской деятельности, добросовестный труд в рамках реализации общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» отмечены: студентка РГУПС Марина Данилова, студент автотранспортного колледжа Глеб Кузнецов, студентка колледжа связи и информатики Кира Зима и председатель совета молодежи Железнодорожного района города Артем Чигирин.