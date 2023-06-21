«Мазалась уксусом и пила только воду»: Как косметолог перепробовала 20 диет и нашла способ сбросить 50 килограммов

Женщина, весившая 134 килограмма, за год сбросила 50. Фото: предоставлено героиней публикации

Анне Кириленко 31 год. Она признается, что полжизни сидела на диетах, порой - очень экстремальных. Но вес только увеличивался, а однажды стрелка на весах показала 134 килограмма. Комплексов девушке добавляла и ее хоть и любимая работа. К мастеру по наращиванию ресниц каждый день приходили стройные и изящные клиентки.

Помочь Анне смогли только ростовские врачи. Она рассказала «КП-Ростов-на-Дону», как в итоге сбросила 50 кило и кардинально изменила жизнь.

Анна много раз сидела на разных диетах. Фото: предоставлено героиней публикации

УКОЛЫ, ГОЛОД И ДРУГИЕ МУКИ

- До подросткового возраста я была худой, а потом начала поправляться. Возможно, так сказалась гормональная перестройка организма, либо наследственность – папа у меня всегда был крупным мужчиной, - начала свой рассказ Анна Кириленко.

Началась жизнь в постоянных диетах. Сколько их Анна не перепробовала!

- И дробное питание было, и отказ от мучного и сладкого. Пила таблетки, занималась спортом, ходила на массажи, не ела после шести. Пробовала голодание. В общей сложности, на себе проверила 20 или 30 способов похудеть.

Были, по словам Анны, и экстремальные варианты. Например, она колола в тело уколы с жиросжигателями, обмазывалась уксусом и втирала в себя перец. А однажды всю неделю только пила: воду, морсы и чай.

Какое-то время Анна худела с диетологом, но даже он не помог. Девушка сбрасывала килограммы, а потом становилась еще больше, чем была. Постепенно вес девушки достиг 134 килограммов.

Анна признается, что из-за лишнего веса сильно комплексовала. Фото: предоставлено героиней публикации

134 КИЛОГРАММА И ДЕПРЕССИЯ

Собеседница говорит, что на все «похудейки» за эти годы потратила около трехсот тысяч рублей. Из-за веса у нее даже возникла депрессия, и ей пришлось ходить к психологу.

Терпение Анны лопнуло после последней диеты и последующего набора веса. Она решилась на самый кардинальный метод - операцию по уменьшению желудка.

Раньше Анна носила 62 размер одежды. Фото: предоставлено героиней публикации

Операция стоила около двухсот тысяч рублей, но ее это не остановило. Она взяла кредит и отправилась к врачу. О своем решении Анна не пожалела.

- Уже перед выпиской сбросила семь килограммов. А потом вес все снижался и снижался. В итоге скинула 50 килограммов и сменила 62-й размер одежды на 50-й.

Анна говорит, что после похудения у нее нормализовался уровень сахара в крови, улучшился сон. Изменилось не только и физическое самочувствие, и моральное.

- Видимо, с лишними килограммами ушли и мои комплексы. Я стала увереннее в себе, и это каким-то образом отобразилось и на числе клиентов.

Анна теперь с удовольствием ходит по магазинам. Фото: предоставлено героиней публикации

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Пациент должен соблюдать все рекомендации"

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» врач-хирург Максим Буриков, пациентке провели безопасную и хорошо отработанную операцию.

Похудев, женщина очень изменилась. Фото: предоставлено героиней публикации

- Длится, как правило, час-полтора. Такая операция выполняется пациентам с большим индексом массы тела или при сопутствующем сахарном диабете второго типа. Она относится к одной из наиболее сильных в бариатрии. Та модификация, которую мы выполняем, достаточно мягкая, в то же время приносит стойкий результат. Но подчеркну - хороший результат зависит не только от техники выполнения операции и навыков хирурга. Пациент должен обязательно соблюдать все рекомендации, которые получит от врача, - прокомментировал хирург.

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