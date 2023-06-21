В Калмыкии слесаря газовой службы осудили за проверку, после которой в бане с ребенком взорвался газ

После ТО газового оборудования в доме до бани дело не дошло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не зря потребителей предупреждают, что безопасность газового оборудования должна быть стопроцентная. А если происходит ЧП с пострадавшими и жертвами, к ответственности привлекают или хозяев за «самодел» и нарушения, или работников газовой службы за то, то недосмотрели. В этот раз небрежная работа слесаря чуть было не стоила жизни ребенку. Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

НЕДОДЕЛАЛ ТО — ПОСТРАДАЛ МАЛЬЧИК

Как было установлено следствием и судом, 23 января слесарь занимался техническим обслуживанием газового оборудования в поселке. В одном из домовладений он не проверил печь в бане.

Последствия не заставили себя долго ждать. Спустя шесть дней, вечером 29 января в баню пришел помыться десятилетний ребенок. В это время там произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента пострадавшего с травмами доставили в больницу, за его жизнь боролись врачи. Медики оценят его состояние как тяжкий вред здоровью.

Спустя шесть дней после ТО из-за неисправности газового оборудования пострадал школьник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Позже эксперты установили, что техника была непригодна для эксплуатации из-за отсутствия тяги в дымоходе.

- В отношении бывшего слесаря газовой службы было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Республике Калмыкия. - Собранные доказательства были переданы в суд.

ДВА ГОДА УСЛОВНО

Суд вынес приговор и признал мужчину виновным в совершении преступления. Бывшего работника газовой службы приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на два года.

Добавим, что приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, это не первый громкий случай, когда из-за взрыва газовоздушной смеси случается страшное и даже непоправимое. Так, в мае были осуждены начальник отдела защиты от коррозии газовой компании и начальник службы по эксплуатации газораспределительных сетей. По мнению следователей и суда, из-за того, что они допустили выполнение работ с нарушениями, на одном из предприятий погибла сотрудница. Подземный стальной газопровод высокого давления покрылся коррозией, и из него в грунт произошла утечка природного газа, который попал в помещение туалета промышленного предприятия на юге Элисты. 59-летняя женщина, заходя в комнату, включила свет, и тут газ взорвался, начался пожар. Ее доставили в больницу с ожогами, но не смогли спасти. У погибшей остался сын-подросток.

Руководителей осудили по статье «Нарушение требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» и осудили на два года условно, рассказали в СК Калмыкии.

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