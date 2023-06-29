«Не любим блогеров и на раз вычисляем тайных покупателей»: о работе в магазине одежды откровенно рассказала ростовский продавец

В магазине Юлия получает в среднем около 28 тысяч рублей и считает, что это неплохо для продавца. Фото: Даниил ОПАРИН

День работника торговли традиционно отмечают летом. Профессиональный праздник тех, кто ежедневно стоит за прилавком и на кассе, приходится на четвертую субботу июля. И в этом году он выпадает на 23 число. Так что запишите себе в календарик и не забудьте поздравить. Ведь, по данным Ростовстата, в донском регионе в этой сфере трудятся более 300 тысяч (!) человек.

О том, какого это - стоять за прилавком, какие бывают покупатели и почему несмотря ни на что эту работу нельзя не любить, рассказала 32-летняя ростовчанка Юлия. Вот уже несколько лет она трудится в магазине одежды, которые расположен рядом с Центральным рынком.

ПОЧЕМУ ТРЕБУЮТСЯ ПОСТОЯННО

В эту профессию Юлия пришла вслед за мамой, которая еще в советское время стояла за прилавком. Она признается: работники в ее сфере требуются постоянно. Как правило, из-за большой текучки.

- Если проработал год, то это уже считается много, - улыбается она. - На самом деле работа продавца - это большие физические нагрузки. Приходится проводить целый день на ногах. Не разрешают присесть или облокотиться даже на немного. Причем, этого нельзя и за кассой. Делаем это когда никто не видит и так, чтобы не попасть под камеры. Спасают кроссовки, лекарства для вен и витамины. Часто хочется прийти домой и задрать их наверх, чтобы стало хоть немного полегче. Этому научила мама.

Продавец говорит, что начальство спрашивает строго:

- Если немножко задержалась на перерыве, то надо объяснять: "Почему?". И это значит, следующий - будет меньше или его вообще не будет.

На зарплату Юлия не жалуется:

- В нашем магазине средняя — около 28 тысяч рублей. Но у соседей - там, где торгуют дорогой детской одеждой, платят почти вдвое меньше. Девчонкам приходится «цепляться» клещами в редких покупателей, чтобы те хоть что-то купили. Иначе могут и оштрафовать...

А еще периодически в магазин приходят тайные покупатели. Обычно это знакомые кого-то из руководства. Но опытные продавцы их сразу «вычисляют». Как - не говорят, чтобы не раскрывать секретов.

"ОСОБЕННО СТРАШНО РАБОТАТЬ ПО ВЕЧЕРАМ"

За день Юлия успевает поговорить с десятками разных людей, и ей это нравится. Но бывают и исключения:

- Наш магазин находится недалеко от Центрального рынка, где, как известно, обитает и специфический контингент. Им все равно, что красть, главное - чтобы на бутылку хватило. Вот за такими глаз да глаз. Охранника у нас нет, справляемся сами - где криком и шумом, а когда и полицию приходится вызывать. Особенно страшно работать по вечерам, когда в магазине практически никого нет.

А вот покупатели бывают разные:

— Есть одна постоянная, которая идет и, кажется, хватает, хватает, хватает все подряд. Потом также стремительно меряет и покупает. Это - идеальный покупатель. Бывает приходят блогеры - просто для того, чтобы сделать фото и видео в новой одежде. Я к любой работе отношусь уважительно, но ведь можно же за собой убрать, если знаешь, что тратиться на вещи не будешь. После них нам самим приходится разносить гору вещей по местам, а тем хоть бы что: мол, работа у нас и у них такая. Героиней их роликов становиться не хочется, поэтому я молча делаю свою.

"ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ НРАВИЛОСЬ"

Есть и такие покупатели, которые заставляют улыбнуться:

- Однажды к нам в магазин пришел мужчина, который на полном серьезе примерял женские сапоги. А раз перед Новым годом парень покупал девушке на подарок розовые толстовку и брюки. Мы едва сдержались, чтобы не рассмеяться прямо при нем: будущий подарок он примерял на себя, объяснив тем, что комплекцией похож. Кстати, нередко парни уверены, что одежда для девушек - симпатичнее, поэтому бывает, молодежь берет такие модели, по которым сразу и не скажешь - для кого они сшиты. Но все же чаще бывает, когда мамы или жены покупают одежду своим мужчинам. Тех в магазин не затащить.

Правда бывает и так, когда свое мнение приходится оставить при себе:

- Например, пестро одетая девушка выбрала себе разноцветный рюкзак, который в этом ее образе был явно лишним. На полном серьезе она поинтересовалась: подходит ли он ей? Мне было неловко говорить, что тот ей идет, да и обижать не хотелось. В итоге она вещь купила и ушла довольная. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Главное - чтобы нравилось, а все остальное - мелочи жизни.

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