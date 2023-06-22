На скамье подсудимых — трое из девяти: Как прошло заседание по делу украинской диверсионно-штурмовой группы

Заседание прошло Южном окружном военном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южном окружном военном суде 22 июня начался процесс над членами нацистской группировки штурмовиков «Медведи СС»*. Боевики и их лидер с позывным «Медведь» сдались в Мариуполе в мае прошлого года во время выхода с завода «Азовсталь».

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДСУДИМЫХ?

По данным следствия, в группу входило около 20 бойцов. Свое название они получили по позывному главаря — «Медведь». О лидере известно, что в 2014 году он служил в ВСУ. Во время боев за донецкий аэропорт получил тяжелое ранение и был отправлен в запас. В 2015 году вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Правый сектор»*. После ее раскола и начал руководить группой штурмовиков.

Позже «Медведи»* слились с другими подразделениями. В основном — с террористической организацией «Азов»*. После сдачи на «Азовстали», были задержаны главарь и восемь других участников. Им предъявили обвинения и начали судить в Донецке.

КАК ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ?

Участников начали судить по статьям о насильственном захвате власти, участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, и прохождении обучения в осуществления террористической деятельности.

Позже процесс перенесли в Ростов-на-Дону. Правда на скамье подсудимых оказались только трое из девяти. Главаря среди них не было.

Трое, которые предстали перед судом, хорошо владели русским, были холосты, не имели детей. Некоторые толком не закончили даже школу. Отвечали на вопросы судьи «так точно» и «никак нет».

В перерыве обвиняемые поговорили с журналистами. Представителям прессы они заявили, что «считают себя военнопленными».

В судебном заседании объявили перерыв. Слушание продолжится 3 августа.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация

*«Правый Сектор» - запрещенная в России экстремистская организация.

* «Медведи SS» — запрещенная в России экстремистская организация.

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