Назвали ведьмой и говорили, что надо убить: в Ростовской области женщина чуть не заколола гостя насмерть

Вспоминая те события, все рассказывали, что нож то и дело оказывался у женщины в руках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иногда женщин сравнивают с ведьмами в качестве комплимента «Ишь какая: ест и не толстеет!» Реже могут и оскорбить. После такого обвинения в Ростовской области чуть не дошло до трагедии, а женщина, которую обвинили в дружбе с нечистой силой, в итоге схватилась за нож. В доме пролилась кровь, и дошло до суда. А на суде — у каждого оказалась своя правда. Рассказываем подробности.

ЗАСИДЕЛИСЬ ДОПОЗДНА

В этот день, вернее поздно ночью, 20 сентября прошлого года, не обошлось без чертовщины. На часах — три ночи. У 42-летней Людмилы (все имена изменены — прим. ред.) засиделись в гостях двое мужчин. Приятель Роман привел с собой нового знакомого Кирилла. Втроем они пили пенное. Потом мужчины перешли на более крепкие напитки, а закончилось все тем, что Роман лежал на полу с ножевой раной в животе и пробитым со спины легким. В половине четвертого утра сюда мчались «скорая» и полиция...

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», - рассказали в прокуратуре города Гуково. - Ход расследования был взят на контроль прокуратурой.

ВЕРСИЯ ХОЗЯЙКИ

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, на следствии и на суде Людмила заявляла, что ни с того ни с сего мужчины начали ругаться. Конфликт решили во время похода за чем покрепче. Когда вернулись, обстановка разрядилась, и вдвоем Роман и Кирилл стали распивать беленькую, а заодно смеяться над хозяйкой, которая не стала пить крепкий напиток, называя ее ведьмой, говорили, что ее «надо убить».

Показания женщины показались суду противоречивыми. Фото: Артем КИЛЬКИН

Шутки шутками, но тут Роман схватил нож, которым женщина резала яблоко, и стал угрожающе размахивать. Людмила, видя, что мужчина явно в неадекватном состоянии, поспешила уйти на кухню. Но Роман, размахивая ножом, пошел за ней. Кирилл пытался приструнить дебошира, между мужчинами завязалась ссора, и новый знакомый вырвал нож из рук напугавшего всех Романа и заломил ему руку. После этого Кирилл ударил Романа по спине, в районе плеча, и убежал из квартиры.

После этого Роман как раненый зверь стал крушить все вокруг. Женщина закрылась от него в спальне.

Уже после Людмила поймет, что в момент удара у мужчины в руке был нож, которым он ударил товарища в спину. Спрятавшись в спальне, она не видела, как ему нанесли второй удар ножом в живот. Женщина считала себя виновной в том, что пила спиртное с гостями у себя в квартире и как старшая не пресекла конфликт.

Прокурор заметил противоречия в словах женщины. Тогда она сказала, что Роман размахивал ножом перед Кириллом, затем перед ней и говорил те же слова про ведьму. Она в страхе убежала в спальню, а мужчина последовал за ней, размахивая ножом. Тогда она выхватила из рук Романа нож и задела его лезвием, но куда именно пришлось ранение — не помнит, знает лишь что рана была неглубокая. После этого мужчина ушел в зал и сел на диван, а Людмила с Кириллом стали вызывать скорую помощь.

Но откуда же рана в животе? На суде были оглашены показания женщины как обвиняемой, по ним она не имела умысла ударить Романа ножом в живот, это произошло случайно в результате борьбы. А второй удар произошел в ходе конфликта: Людмила была зла на мужчину и с силой кинула в него нож.

ПОКАЗАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО

Казалось, показания Людмилы всех запутали. Тогда дали слово мужчинам. По показаниям самого пострадавшего Романа, около половины третьего ночи они с Кириллом уже начали собираться после посиделок с выпивкой домой, как вдруг товарищ окликнул его. Роман обернулся и увидел Людмилу с ножом в руке — женщина ударила его лезвием в живот. Мужчина упал на колени и потерял сознание, поэтому не помнит второго удара в спину, из-за которого у него оказалось повреждено легкое. Со слов Кирилла мужчина рассказал, что товарищ вызвал ему скорую помощь.

По словам мужчины, хозяйка весь вечер провоцировала его конфликт, а мужчина пытался сгладить ситуацию. И во время очередной вспышки гнева Людмила на кухне схватила нож, а он уговорил положить его на место и уйти в зал.

Кирилл отнял нож у Людмилы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГЛАЗАМИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ

Кирилл рассказал похожую историю. По его словам, когда они с товарищем пришли в гости к Людмиле, она требовала от Романа смотреть ей в глаза и била его ладонями по лицу. В ходе одного из конфликтов мужчина и женщина двое пошли на кухню, и там Людмила схватилась за нож. Тогда Кирилл встал между ними и ему удалось развести конфликтующих в стороны.

Вскоре он стал собираться домой. У двери оглянулся назад и увидел, как к нему идет Роман, а за ним бежит Людмила с ножом в руке. В это время Роман стал к ней поворачиваться, и удар пришелся ему в бок в районе живота. Раненый мужчина упал на колени, и тогда женщина с криками ударила его еще раз — уже сверху по спине. Кирилл пытался выхватить нож, затем вызвал скорую помощь. А женщина к тому моменту уже потеряла интерес к происходящему и ушла в спальню.

Кирилл выбежал на улицу встретить медиков, потому что не знал точного адреса квартиры. До приезда экстренных служб, в том числе полиции, хозяйка мирно спала у себя в комнате.

СУД СЛУШАЕТ И РЕШАЕТ

Суд показания Людмилы оценил критически — посчитал их непоследовательными и решил, что женщина так пытается защититься и избежать ответственности за совершение тяжкого преступления.

Поэтому она была признана виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

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