Владимир Минкин: качества хорошего педагога назвал еще Сократ и с тех пор они не изменились

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На радио КП-Ростов побывал гость, чей вклад не только в науку, но и в процесс подготовки, пестования молодых ученых Ростовской области, да и всей страны невозможно переоценить. Это действительный член Российской академии наук, доктор химических наук, научный руководитель Южного федерального университета профессор Владимир Исаакович Минкин.

- Владимир Исаакович, нынешний год объявлен указом Президента Годом наставника и педагога. Но кто такие – настоящие наставники, на ваш взгляд?

- Понятие «наставник» - достаточно широкое. Самыми первыми и важными наставниками, конечно, являются родители. А интерес к этому понятию и его значимость определили еще древние греки. По определению Сократа, наставник – человек, задача которого разбудить и активировать душевные силы наставляемого. Так что прежде всего наставник – это человек, с которого хочется взять пример. Но процесс этот обоюдный, должен быть и человек, который вдохновляет и подает пример, и тот, кто способен вдохновиться, оценить и понять, то есть принимающая сторона.

- Кого бы вы выделили для себя в качестве настолько значимых наставников?

- Главным конечно был Юрий Андреевич Жданов, мой учитель. Он был образцом высокой образованности и способности широко смотреть на вещи. С точки зрения науки я старался учиться у него находить связи между самыми различными, казалось бы, несвязанными областями знаний, ведь именно в этих промежутках находились довольно интересные вещи, которые в перспективе превращались в научные открытия.

Кроме того, заведующий кафедрой физической химии профессор Осипов. У Осипа Александровича было замечательное качество – он очень много внимания уделял молодёжи. Одним из его лучших учеников был Валентин Петрович Григорьев, впоследствии декан химического факультета. У этих людей многому можно было научиться.

Есть и более простой, «жизненный» пример – как-то раз во времена студенчества мне надо было получить вещество ацетанилид. И лаборантом на кафедре тогда был Борис Андреевич Тертов, который впоследствии стал профессором. Для получения ацетанилида существовала сложная методика, надо было нагревать компоненты, это было долго. А он показал мне простой и действенный метод получения вещества – нужно взять два компонента, слить их в воду и сразу же возникают нужные кристаллы. Через много лет я показал это тогда еще своему аспиранту. Теперь и он уже давно не аспирант и показывает это своим студентам. Думаю, этот пример хорошо отображает суть наставничества.

- Сейчас есть отдельные слова для наставничества – «тьютор», «ментор». В чем их отличие от «преподавателя»?

- Кстати об этом шла речь и на недавнем ученом совете ЮФУ. Тьютор – это замечательная фигура и необходимая в процессе обучения. Во время работы в Соединенных Штатах я сталкивался с рядом ситуаций, в которых смогли помочь только тьюторы. В первую очередь, это незаменимый человек, когда речь шла о студентах, желающих получить специализацию на стыке нескольких сфер знаний. Например, в одном потоке был студент, выразивший желание стать реставратором. Для этого ему надо было получить как отличные знания в химии, так и знать историю искусств. И только тьютор смог составить ему такой план занятий, который позволил приобрести необходимые компетенции. Иными словами, тьютор помогает собрать общую «партитуру» знаний для студента, которому, например, интересны сразу несколько сфер науки. И это очень важный навык в современном мире. И Южный Федеральный Университет имеет великолепные возможности для подготовки таких мультидисциплинарных исследователей. У нас есть естественно-научные факультеты, филологи и лингвисты, дизайн, инженерные и ИТ-специализации. Уверен, что в нашем университете немало студентов, которые бы хотели получить специализацию на стыке нескольких сфер знаний и наш университет имеет все возможности, чтобы удовлетворять такие запросы в перспективе.

Кроме того, важна коллективная стадия наставничества – это научные семинары, студенческие научные объединения. Например, семинар Льва Ландау в свое время способствовал прорыву в советской физике. Такие студенческие научные объединения должны становиться передовой линией науки. И сейчас в нашу науку возвращается понимание важности объединений такого рода – например, в рамках Года педагога и наставника в сентябре в Ростове-на-Дону пройдет съезд студенческих научных обществ университетов юга России.

- Как повлияет то внимание, которое сейчас мы уделяем этой теме, на сферу наставничества и педагогики?

- После подписания Президентом страны соответствующего указа, вице-премьер Дмитрий Чернышенко определил текущие задачи для университетов: это вовлечение студентов в науку, обеспечение их достаточным экспертным сопровождением и создание условий для того, чтобы студенты могли заниматься научной деятельностью. Это действительно необходимые элементы, и о том, как реализовать часть из этих задач я уже упоминал – в том числе этому помогут студенческие научные сообщества, работа студентов, аспирантов и уже состоявшихся ученых в совместных проектах для решения конкретных задач. В условиях санкционного давления мы можем рассчитывать только на собственные возможности нашей страны. Очень важно при этом создавать необходимые условия для работы, ведь наши педагоги получают скромные зарплаты, а научные сотрудники в основном существуют на гранты, в том числе молодые учёные. Так что и те, кого наставляют, и те, кто наставляет, должны иметь карьерные перспективы и материальные возможности для результативной работы. Российская наука находится сейчас в положении ограниченных возможностей – 1,1% ВВП против 4% ВВП в Соединённых Штатах. Да, эти задачи будут решаться не за одни день и даже год, но нам есть куда расти и двигаться.