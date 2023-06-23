В Ростовской области осудили женщину, которая насмерть сбила студентку на парковке ТЦ и пыталась убежать с места ДТП

Авария произошла на парковке одного из торговых центров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске осудили женщину, которая сбила двух человек на парковке торгового центра. Один из пешеходов, 25-летняя девушка, скончалась на месте. Как выяснилось позже, водитель села за руль иномарки, не имея прав.

Напомним, громкое происшествие случилось еще в январе. Женщина на Daewoo Matiz ехала по парковке торгового центра и на полной скорости сбила 25-летнюю девушку и 30-летнего мужчину. Как рассказывали «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы, водитель «прокатила» молодого человека на капоте, а его спутницу «протащила» по асфальту. В итоге вторая получила тяжелые травмы и скончалась.

По словам свидетелей трагедии, женщина бросила машину и пыталась сбежать с места происшествия. Однако в тот же день ее задержали сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что у водителя даже не было прав.

Позже подозреваемую отправили в СИЗО — в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».

На жительнице Новочеркасска вынесли приговор.

— Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Кроме того, подсудимую лишили права управлять транспортом на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Умерла на его руках!»: как девушка из Ростовской области погибла в ДТП на парковке, которую устроила водитель без прав

В Новочеркасске женщина на Daewoo Matiz без прав сбила двоих и предложила пострадавшему спрятать тело погибшей. (Подробности)