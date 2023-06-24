В центре Ростова ввели ограничения движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице изменили схему движения автобусов из-за ограничений в центре города. Рассказываем, как работает общественный транспорт в Ростове-на-Дону 24 июня 2023.

Маршруты, проходящие по проспекту Буденновскому будут ходить по следующей схеме:

Автобусы № 43, 50, 75, 90а, 99 — проспект Буденновский – улица Красноармейская – площадь Привокзальная.

Маршруты № 2, 6, 12, 13, 21, 27, 35, 38, 47, 51, 60, 60а, 61, 78, 90 — проспект Буденновский – улица Красноармейская – проспект Ворошиловский – улица Темерницкая – улица Московская – проспект Ворошиловский.

Автобус № 44 — пр. Стачки – пл. 5-го Донского Корпуса – ул. Московская – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Буденновский,

По улице Большая Садовая:

№ 3, 3a, 7, 70, 80, 88 — ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский — ул. Московская — пр. Буденновский — ул. Береговая — пл. Привокзальная

№67 — пр. Стачки – пл. 5-го Донского Корпуса – ул. Московская – пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая (в прямом и обратном направлении);

- автобусный маршрут № 33 пр. Ворошиловский – ул. Московская – пр. Буденновский – ул. Береговая – пл. Привокзальная.

Автобус № 98 изменила маршрут на: пр. Стачки — пл. 5-го Донского Корпуса — ул. Московская — пр. Ворошиловский — ул. Красноармейская и далее по пути следования маршрута в прямом и обратном направлении.

Кроме того, в Ростове приостановили работу троллейбусов № 1 «Гл. ЖДВ — Сельмаш», № 2 «Приг. ЖДВ — ул. 35-я Линия», №6 «Ц. Рынок — пл. Королева», №9 «Гл. ЖДВ — пос. Пилотов», №10 «Ц. Рынок — ВОС», №12 «Ц. Рынок — ГПЗ-10 — Ц. Рынок (по ул. Портовой)», № 14 «Ц. Рынок — пл. 2-ой Пятилетки», №17 «Ц. Рынок — Стройгородок», №22 «Гл. ЖДВ - пос. Александровка».

Схема троллейбуса №17a «мкр. Левенцовский — Ц. Рынок», №7 «Сельмаш — Гребной канал» сокращена до пл. Комсомольской.

Не будут ходить и трамваи № 6 «ул. Текучева — Ц. Рынок - ул. Текучева», №7 «Ц. Рынок — Чукотская» и №10 «Сельмаш — пл. Мичурина» — приостановлено.