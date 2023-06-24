Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал выступление президента

Губернатор поддержал выступление президента. Фото: правительство Ростовской области.

После выступления президента о призыве участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с заявлением. Он поддержал Путина.

Глава региона отметил, что в истории России были времена, когда общество хотели расколоть и разжечь гражданскую войну.

— Президент в своем обращении напомнил: однажды это уже было в нашем отечестве, и это привело к катастрофе. Дон хорошо помнит то горькое время. Нельзя этого допустить снова. Ростовская область вместе с Президентом!

- Уважаемые земляки, мы должны быть едины! — написал Василий Голубев.

Напомним, ранее губернатор сообщил, что правоохранительные органы делают все, чтобы обеспечить безопасность жителей. По его словам, ситуация требует максимальной концентрации сил, чтобы удержать порядок в городе.

Согласно последним данным, улицу Большую Садовую открыли для проезда. Общественный транспорт вернулся к прежней схеме движения. Все коммунальные и экстренные службы города работают в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре ввели ограничения, обстановка спокойная: что происходит в Ростове-на-Дону

Для безопасности жителей в городе и области приняли ряд мер. (Подробности)