Губернатор Василий Голубев обратился к жителям Ростова

Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность. Фото: правительство РО.

Губернатор Василий Голубев рассказал об обстановке в Ростове-на-Дону. Обращение главы региона к жителям опубликовано на его официальной странице в соцсетях.

Голубев рассказал, что в настоящее время находится в донской столице, постоянно связывается с представителями чрезвычайных служб, правоохранительных органов и органов власти.

По словам главы области, штатно функционируют коммунальные службы, транспорт, учреждения здравоохранения, скорая помощь. Нет сбоя в работе промышленных предприятий, организаций торговли, рынков. Запасы продуктов достаточны.

— В очередной раз прошу соблюдать осторожность, не покидать без необходимости свои дома, держаться дальше от скоплений военной техники и вооруженных людей, — сообщил губернатор.

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