«Будьте благоразумны!»: глава донской митрополии прочел молебен

Глава донской митрополии выступил с обращением после богослужения к жителям региона и к тем, кто с оружием перекрыл Буденновский проспект. Фото: Лейла МИРИШОВА

В субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону в центре города, возле штаба Южного военного округа, стянута тяжелая техника, много людей в камуфляжной форме. Перекрыт для проезда Буденновский проспект — от Красноармейской до Большой Садовой улицы. Как заявил президент Владимир Путин, будут предприняты решительные действия по стабилизации сложной ситуации в Ростове.

В непростое время верующие находят силы в молитве. И в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы прошел молебен «Об умножении любви». Его провел митрополит Меркурий. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» передает слова главы донской митрополии.

- Мы не можем себе позволить быть равнодушными к тому, что происходит. Безусловно, оценить происходящее очень сложно. Слишком противоречивые сведения приходят с разных сторон, - обратился к прихожанам митрополит Меркурий. - Но сегодня как никогда наше общество нуждается в слове церкви Христовой, многовековой носительницы божественной истины.

Человек, который читает слово Священного Писания и молится, не имеет нужды в посторонних комментариях. Для него становится все абсолютно ясно — где правда, а где ложь, где истина, а где подмена. Человек, который обращается к Богу, знает, что только в единстве — сила народа.

И потому, обращаясь сегодня к мирным жителям нашего края, я прошу вас: не поддавайтесь на соблазны. Не верьте расхожим слухам, соблюдайте верность своему гражданскому долгу, будьте покорны властям, сохраните спокойствие. Будьте благоразумны!

Сегодня с этого высокого церковного амвона я хотел бы обратиться к бойцам. К нашим братьям, которые близки нам по крови, по гражданству, по происхождению. Которые, вероятнее всего, совершали свои ратные подвиги на поле боя ради и величия, и спасения нашего Отечества. Я хотел бы сказать вам о том, что народ знает, как вы честно и бесстрашно воевали. Но сегодня я должен сказать другое: не поддайтесь соблазну. Не покройте славу своего оружия позором междоусобной брани. Не поднимайте оружия против мирных людей. Не создавайте очаг напряженности внутри нашей страны. Потому что любая распря, самая незначительная, будет воспринята как вражеская победа, как победа тех, против кого вы сражались, против кого вы противостояли ценой своей собственной жизни.

Я обращаюсь к вам голосом всей церкви. Потому что эта церковь каждый день, пока вы стояли на фронте, молилась и продолжает молиться за вас, за всех поименно, прося, чтобы Господь по молитвам Пречистой Матери всех вас сохранил.

Я обращаюсь к вам: не совершайте безумной междоусобной распри. Ради ваших матерей, ради ваших сестер, ради ваших детей, тех, кого вы призваны защищать. Не совершайте безумия против тех людей, которые доверяли вам и верят в вас. Я обращаюсь к вам и надеюсь, что мой голос будет услышан вами и теми, кто верует в единого Бога, и теми, кто еще не дошел до веры, но идет к ней. Я верю, что голос разума восторжествует!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горожане невозмутимо гуляют и снимают ролики: фото и видео событий в центре Ростова-на-Дону 24 июня 2023

Происходящее у штаба ЮВО в Ростове 24 июня попало на фото и видео (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Против танков в центре Ростова: что сейчас происходит у штаба Южного военного округа

Как развиваются события днем 24 июня у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор Василий Голубев обратился к жителям Ростова

Глава региона рассказал об обстановке в городе (подробнее)