Александр Ищенко проинспектировал социальные объекты Обливского района

Председатель донского ЗС Александр Ищенко совершил рабочую поездку на север донского края. Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко посетил с рабочим визитом север донского края – Обливский район. Там спикер донского парламента оценил, как ведутся ремонтные работы социальных объектов в рамках Народной программы «Единой России», а также определил план по дальнейшему развитию сельских территорий Дона.

- Для нас очень важно, чтобы в сельских районах области оставалась молодежь. Оставалась жить, работать, расти развиваться. Для этого нужно понимать, как обустроена жизнь в этих территориях, - подчеркнул Александр Ищенко.

ВСЕ УЖЕ ЖДУТ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ

Одним из важных социальных объектов на территории Обливского района стал обновленный садик «Сказка». На данный момент в здании практически завершен капитальный ремонт. С 2021 года проведены все необходимые этапы, в том числе, малярные, кровельные, облицовочные и сантехнические.

Кроме того, установлено оборудование для маломобильных групп населения, пожарные резервуары, благоустроена территория.

- Родители, дети, сотрудники все очень ждут торжественного открытия, думаем все произойдет первого сентября, - рассказала заведующая детского сада «Сказка» Наталья Кирик.

- По плану к нам должны поступить 120 ребят самых разных возрастов. Оснащение будет от и до. На данный момент уже провели торги через региональный портал, активно закупаем мебель. У наших воспитанников будет все самое новое и красивое. Книжки, игрушки, красивые ванные комнаты, большой спортзал, прачечная, кабинет педагога-психолога, логопеда, а также коррекционное оборудование. Кроме того, на базе сада «Сказка» будет открыт консультационный центр ранней помощи для малышей от 0 до 3 лет. Это - большой праздник для всего Обливского района, - подытожила Наталья Петровна.

ПРОГРАММА ЧЕТКО ВЫСТРОЕНА

Еще одним социально значимым объектом, который посетил спикер донского парламента, стала Обливская школа №2. Здание введено в эксплуатацию в 1978 году, и капремонта за 45 лет своего существования не видело. Масштабные работы по восстановлению школы начали этой весной.

До ноября 2025 года планируется отремонтировать 6 корпусов – два учебных, спортивный зал, здание котельной и два котельных корпуса. Общая площадь ремонтируемых зданий составляет 5,3 тысяч квадратных метров.

- На селе активно создаются новые семьи, рождается все больше детей. Это значит, что существующие школы нужно делать комфортными. Благодаря этой реконструкции почти на 10 % увеличится число ученических мест в школе, это позволит создать 2 новых класса, снять часть проблем по второй смене в этой школе, - рассказал Александр Ищенко.

Также, по словам спикера Заксобрания, был поднят вопрос и о строительстве еще одной школы.

- Это - перспектива на будущее. У нас четко выстроена программа. В Обливской начат капитальный ремонт школы № 2, через два года он завершится, и мы уже сегодня прорабатываем вопрос о строительстве еще одной новой школы. И такие же решения принимаются по очень многим сельским территориям – это и Шолоховский, и Верхнедонской, и Чертковский, и Каменский, и Тарасовский районы. Во всех сельских территориях Ростовской области сегодня идет активная работа по обновлению системы образования. И Губернатор донского края, и областные власти поддерживают эти инициативы, - подчеркнул Александр Валентинович.

БОГАТОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Кроме того, спикер донского парламента осмотрел новые и реконструированные объекты инженерной инфраструктуры западной части станицы Обливской. Этот район с 2014 по 2018 год активно застраивался двухквартирными домами для детей сирот.

За последний год новые улицы преобразились – здесь проложили асфальтированные автомобильные дороги, - 2,3 км, сети водоснабжения , - 3,2 км, сети газоснабжения – 2,7 км, и наружное электроосвещение.

Большое внимание в станице уделяют и благоустройству. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году была приведена в порядок главная Обливская площадь.

Здесь уложили тротуарную плитку, обустроили системы освещения, водоснабжения и даже видеонаблюдения. Но главные работы, которые сегодня радуют глаз жителей и гостей станицы – это богатое озеленение, детская игровая площадка, капели, перголы, и «танцующий» фонтан.

ИДЕИ НУЖНО ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ

Также в преддверии дня молодежи Александр Ищенко встретился с активной молодежью Обливского и Советского районов. Чтобы обсудить будущее донского края в здание местного ДК пришли представители молодежных организаций и движений, муниципальных органов власти, бизнеса, а также работники социальных учреждений.

- Вот мы сегодня посмотрели несколько объектов, в том числе, включенных в Народную программу «Единой России», которые реализуются по наказам избирателей, но ребята говорят и о тех проблемах, которые, казалось бы, не должны волновать молодых людей. Их волнует, то, как государство поддерживает молодых специалистов, врачей, педагогов, работников библиотек. И это говорит о заинтересованном понимании у молодых людей тех проблем, которые должны решаться на селе. Очень здорово, что у нас такая активная неравнодушная молодежь. И вопросы, и задачи, которые они сегодня ставили передо мной, как перед Председателем Законодательного Собрания Ростовской области, не простые. Но, уверен, что абсолютное большинство этих задач мы точно решим, потому что мы знаем - эти идеи нужно воплотить в жизнь для того, чтобы молодежь оставалась жить и работать на Дону, - подытожил Александр Валентинович.

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