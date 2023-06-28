От визитки до оформления АЗС: как в Азове создали успешное производство

Директор рекламной мастерской «Аквариус» Шапошникова Ольга Александровна. Фото: предоставлено героиней публикации

Для того чтобы успешно строить и развивать личный бизнес необходимо обладать такими качествами как целеустремленность и управленческие навыки. Кроме этого важную роль играет поддержка членов семьи, которая помогает предпринимателю ставить перед собой амбициозные цели и двигаться только вперед.

Кто поможет справиться со всеми возникающими трудностями? Как выделить свой бизнес на фоне конкурентов? Какие меры поддержки важны для производственной компании? Об этом мы поговорили в рамках проекта «Искусство быть Первой» с директором рекламной мастерской «Аквариус» Шапошниковой Ольгой Александровной.

Ольга Александровна, расскажите о начале вашего профессионального пути: кем хотели работать после школы, какое образование Вы получили? Кем работали по окончании вуза?

- После окончания школы я поступила в техникум, по специальности «бухгалтер». Уже на 2 курсе обучения устроилась на работу бухгалтером на швейную фабрику в г. Краснодаре. По окончании техникума я убедилась в правильности своего выбора и решила продолжить образование именно в экономической сфере. Получить необходимый багаж профессиональных знаний мне помог «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики», который я окончила в 2006 году по специальности «Финансы и кредит».

Фото: предоставлено героиней публикации

Как попали в сферу рекламы? Что послужило толчком к идее открыть свое дело?

- В сферу рекламы я попала благодаря своему мужу Владимиру, так как он с 1998 года длительное время работал в рекламной фирме г. Ростова-на-Дону. Именно его большой практический и профессиональный опыт стал тем ключевым фактором, который помог нам принять важное решение - открыть свою фирму по оказанию рекламных услуг.

Рекламная мастерская - это наш семейный бизнес, в котором я отвечаю за документооборот и финансовую деятельность фирмы, благодаря бухгалтерскому стажу и экономическому образованию. Владимир несет ответственность за производственный цикл работ: начиная от разработки технического задания и чертежей до полного завершения и сдачи объекта/заказа.

Расскажите о вашей компании: с каких услуг/товаров вы начинали, что вы сейчас предлагаете заказчикам, есть ли какие-то уникальные услуги?

- Мы изначально создавали рекламную мастерскую как производственную компанию, которая может изготовить все: от визиток, баннеров и вывесок, до услуг и продукции обозначенных в тендерных процедурах электронных торговых площадок, в которых участвуем с 2016 года. Компания активно сотрудничает с администрациями районов и сельских поселений. Производственная база и высокотехнологичные станки позволяют выпускать различные изделия для оформления пространства городских округов и поселений.

В целом мы предоставляем широкий спектр услуг в области полиграфии, производства всех видов печатной, сувенирной и рекламной продукции. Важным направлением является рекламно-оформительская деятельность: мы создаем визуальную атрибутику автозаправочных станций и торговых помещений, а также изготавливаем P.O.S. оборудование (материалы, способствующие продвижению бренда или товара в местах продаж).

Фото: предоставлено героиней публикации

Насколько сложно было создавать свое дело, какие трудности возникли?

- Начинать что-то свое всегда сложно, нужно быть заранее готовым к различным трудностям. Рекламный бизнес, как правило, работает с отсрочкой платежа по исполнению договоров. Вот почему мы с первых дней столкнулись с основной проблемой: нехваткой оборотных средств. К тому же, в начале нашей деятельности у нас отсутствовало полноценное производство.

Не стоит забывать, что в рекламной сфере очень высокая конкуренция и всегда надо стараться быть на шаг впереди конкурентов. Важно постоянно следить за качеством своих услуг и поддерживать должный уровень деловой репутации. Если взять направление тендерных процедур, то там также иногда возникают разные ситуации, которые проводят не к тому результату, на который рассчитываешь изначально.

Фото: предоставлено героиней публикации

Как в развитии рекламной мастерской вам помог банк «Центр-инвест»? Какая поддержка оказалась весьма кстати?

- Банк своевременно помог нам в получении кредитных линий для малого бизнеса на приобретение необходимых основных средств для производства и покрытие нехватки оборотных средств. К примеру, мы оформили 3 единицы грузового автотранспорта, приобрели лазерный станок с ЧПУ, фрезерно-гравировальный станок и ультрафиолетовый планшетный принтер. Все оборудование покупали постепенно: закрывали один кредит, а следом брали другой и вновь вкладывались в собственное развитие.

Какими программами поддержки банка вы пользуйтесь в настоящее время? Есть ли совместные планы на будущее?

- Для нас важно, что специалисты банка всегда предлагают нам выгодные условия кредитования как по собственным программам, так и по программам с государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства. В настоящее время банк продолжает оказывать нам кредитную поддержку на развитие нашего бизнеса, благодаря чему нам удалось значительно вырасти.

В планах на будущее у нас стоит расширение производства и разработка более широкой линейки услуг, так как рекламные технологии не стоят на месте. С надежной поддержкой всегда есть желание развиваться и двигаться только вперед.

Фото: предоставлено героиней публикации

Какими достижениями в работе и в жизни Вы больше всего гордитесь? Поддерживает ли Вас семья?

- Если проанализировать 15 летний опыт работы в рекламной сфере, то я могу с уверенностью сказать, что горжусь нашими общими усилиями, самоотдачей всего коллектива из 22 человек и целеустремленностью моего мужа Владимира. Кроме этого горжусь поддержкой моей старшей дочери, которая сейчас получает профильное образование (архитектор) и работает в мастерской на должности дизайнера. Все это помогает нам сообща развивать наш бизнес.

Что посоветуете начинающим предпринимателям – что нужно иметь в виду при открытии своего дела?

- Самое важное в развитии любого бизнеса упорство в достижении успеха, осознанность и гибкость в следовании принятым решениям. Для любого предпринимателя важны самодисциплина, готовность идти на риск, опытный и квалифицированный штат. Верьте в себя и поддержку своей семьи и тогда у вас все получится.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

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