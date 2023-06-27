В Батайске устраняют проблемы с подтоплением земельных участков

Специалисты решают проблему, связанную с подтоплением участков в Батайске. Фото: пресс-служба ЗС РО

По обращениям батайчан - собственников земельных участков, где периодически происходит скопление сточных вод, состоялся объезд этой территории с участием Главного федерального инспектора по Ростовской области Сергея Бондарева, первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Андрея Харченко, представителей правительства донского региона и городской администрации Батайска.

Сегодня из-за близлежащего строительства многоквартирных домов и автодорог был нарушен земельный рельеф, образовались новые низины.

Как следствие - на ряде участков частных жилых домов на улицах Зеленая и Островского происходит подъем грунтовых вод и задерживается сток дождевой воды.

- Мы осмотрели дворы, поговорили с людьми. Очень понравился конструктивный настрой жителей. Они отмечают эффективность принятых в настоящий момент мер. Городские службы установили временные насосы. Это позволило уже убрать скопившуюся воду. По согласованию с жителями будут устанавливаться постоянно работающие насосные системы в местах, где есть риски подтоплений. Такое техническое решение поддержано жителями. Кроме того, сегодня на рабочем совещании мы обсудили необходимость дальнейших работ по очистке водоотводных каналов, по закупке новых насосных систем для коммунального хозяйства города Батайска, - прокомментировал Андрей Харченко.

В свою очередь, Сергей Бондарев отметил, что проблема решается коммунальными службами Батайска, также оказывается поддержка со стороны Правительства Ростовской области.