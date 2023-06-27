«Мы на правильном пути»: Депутат гордумы Ростова рассказал о дорогах и общественном транспорте

Председатель комиссии гордумы Ростова по транспортному обслуживанию населения Магомед Дарсигов. Фото: Дмитрий Ковалев

Качество ростовских дорог и работа общественного транспорта – темы всегда обсуждаемые. Особенно на заседаниях постоянной комиссии городской Думы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности. Здесь оценивают достижения в отрасли, обсуждают проблемы и находят пути их решения. В беседе с председателем комиссии Магомедом Дарсиговым мы узнали, какие дорожные стройки ждут Ростов в ближайшее время, почему передвигаться на общественном транспорте становится выгоднее, чем на личном авто и когда после разрытий на дороге начнут стелить нормальный асфальт.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Магомед Бесланович, вы возглавляете думскую комиссию с начала работы 7-го созыва, то есть почти три года. Если подвести промежуточный итог, что было самым значимым в работе?

Сложно выделить из более 70 рассмотренных вопросов главный. Но, пожалуй, есть один — стратегический. В 2021 году мы, наконец, приняли Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на период до 2035 года. Это тот документ, которого ждали и транспортники, и дорожники, и инвесторы. В нем обозначены новые магистральные дороги, оптимальные маршруты городского транспорта, сеть велосипедных дорожек, подробно расписаны участки, где должны быть установлены камеры для фиксации нарушений, предусмотрено развитие системы транспортно- пересадочных узлов и перехватывающих парковок, создание сети линий скоростного трамвая и так далее.

Какие перспективы ожидают ростовчан в части новых дорог?

В ближайшие месяцы начнется долгожданная реконструкция улицы Вавилова со строительством транспортной развязки в самом проблемном месте — на выезде с Суворовского района. Получены положительные заключения госэкспертизы по ряду проектов. Например, по продлению улицы Орбитальной до Особенной. Это будет новая транспортная артерия, выводящая автомобили с Суворовского. К реализации готов и проект продления Береговой от Богатяновского спуска до 13-й линии, а также строительство соединительного участка по улице Тружеников от 2-й Краснодарской до Батуринской, что на «Вертолетном поле». При своевременном финансировании, строительные работы могут начаться уже в следующем году.

А еще сегодня ведется проектирование сразу нескольких крупных объектов. Будет создана сеть дорог в районе «старого аэропорта», где начинается застройка района. Расширится проспект Стачки от Зорге до переулка Мастерового – это соединение Стачки с Левенцовкой. Проектируется дублер Змиевского проезда – прямой участок без виражей. Стройгородок соединится с улицей Доватора путепроводом через железнодорожные пути. Орбитальная продлится до Оганова. На сложном пересечении Нагибина и Нариманова проектируется дорожная развязка. Одним словом, работа кипит.

Выделенные полосы общественного транспорта делают его по-настоящему удобным. Фото: Дмитрий Ковалев

«СДЕЛАНО ЗА ЭТО ВРЕМЯ МНОГОЕ»

То есть выполнение муниципальной программы вы поддержали?

У муниципальной программы есть целевые показатели, главный из которых — смертность на дорогах. Так вот в городе этот показатель почти в три раза ниже базового! А за этим стоит огромная комплексная работа: ремонт асфальтобетонного покрытия, контроль скорости движения, создания безопасных ограждений, работа светофоров и так далее. В целом результаты хорошие – мы на правильном пути. Конечно, есть еще целый ряд нерешенных проблем: дефицит водителей до половины требуемой обеспеченности, недостаточные темпы перевода грунтовок в дороги с твердым покрытием, несоответствие многих городских автодорог нормативным требованиям. Но объективности ради стоит признать: сделано за это время много, даже учитывая пандемию, которая усложнила задачи транспортникам.

Городу удалось значительно обновить парк автобусов с двигателями на более экологически чистом газомоторном топливе. Приобретены 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. До конца текущего года Ростов получит 20 электробусов.

Пробки на дорогах – результат активной автомобилизации населения. Один из выходов – пересесть на общественный транспорт. При каких обстоятельствах водители личных авто станут пассажирами ростовских автобусов?

Очень хороший вопрос! Человек должен быстро и с комфортом добраться из точки А в точку Б. На городском транспорте уже бывает быстрее, чем на машине, и это прорыв. Я всегда продвигал идею организации выделенных полос и очень рад, что она воплощается в жизнь. За этими полосами – будущее! Транспорт работает по расписанию, в нем комфортно - летом работают кондиционеры. И уже многие оставляют машину дома – нет смысла ехать дольше то же расстояние, да еще и искать парковку в загруженном центре!

Сегодня в городе около 40 километров выделенных полос, но и этого количества недостаточно. В ближайших планах их организация на улицах Комсомольской, Мясникова, Черевичкина, по проспекту Королева. Предстоит перевести существующие участки выделенных полос по проспектам Стачки, Нагибина, Космонавтов в неразрывный режим работы, а по Ворошиловскому и Буденновскому - оборудовать обособленные полосы для движения общественного транспорта. Есть целый ряд факторов, объективно сдерживающих работу в этом направлении. Например, для их организации требуется где-то убрать парковочные карманы, как на улице Сарьяна и проспекте 40-летия Победы.

ОПЕРАЦИЯ «ОСТАНОВКА»

А проблему заставленных машинами остановочных карманов для автобусов депутаты видят?

В марте мы долго обсуждали ее на одном из заседаний. На Красноармейской, в районе Сельмаша, на Нагибина, Зорге и на других оживленных магистралях легковушки включали аварийку и парковались в карманах для общественного транспорта. В результате автобусам и троллейбусам приходилось занимать полосу движения и создавать затор.

Я предложил провести операцию по наведению порядка на 24 самых проблемных остановках. Так ее и назвали – «Остановка». С 10 марта по 12 апреля инспекторами отдельного батальона дорожно-постовой службы было составлено порядка 70 протоколов об административных правонарушениях на любителей парковаться в остановочных карманах. В результате остроту проблемы удалось снять.

Ростовчане часто жалуются на плохой асфальт, который кое-как кладут коммунальщики после ремонта подземных сетей. Вы реагировали на эту проблему?

Мы с коллегами выступили с предложением, чтобы ресурсники получали разрешение на производство работ у Департамента автодорог, а после их окончания сдавали дорожникам уже отремонтированные участки. И соответствующее решение было принято. В рамках договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, разрешительные документы выдает Департамент, а принимает результат подведомственная ему Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Понятно, что не все горят желанием заключать такие договоры. Но каждый должен отвечать за качество своей работы.

РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

Какие задачи ставит комиссия по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности в своей работе?

Мы, как и остальные 7 постоянных комиссий Ростовской-на-Дону городской Думы, работаем по плану, который принимаем в конце каждого года. Впереди нас ждет оценка работы муниципальных транспортных предприятий «Ростовская транспортная компания» и МТК «Ростовпассажиртранс», департамента автодорог по поддержанию нормативного состояния внутригородской транспортной сети, анализ своевременности и обоснованности предоставления субсидий транспортным предприятиям, работающим на городских маршрутах и целый ряд других вопросов. Наше главное полномочие - контроль за деятельностью профильных департаментов, и мы эту работу продолжим выполнять, как и прежде - в интересах горожан!

2 Общественный транспорт становится все комфортнее