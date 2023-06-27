«Ходил к хирургу каждый год»: Ростовский шоумен сделал десять пластических операций ради сцены

Евгений Чубарь изменился до неузнаваемости. Фото: предоставлено героем публикации

Житель донской столицы, 40-летний Евгений Чубарь, знает о пластической хирургии практически все. Ведущий, шоумен, певец перенес десять операций , чтобы стать идеальным красавцем и выступать на сцене без стеснения. О том, что его толкнуло на кардинальные изменения, Евгений рассказал корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону».

Евгений Чубарь похудел со 110 килограммов до 86. Фото: предоставлено героем публикации

ПАДАЛ В ОБМОРОК ОТ ГОЛОДА И КОЛОЛ ЛИЦО

По словам ведущего, в его семье всегда был культ еды.

- Родители постоянно заставляли меня доедать все до конца. Не удивительно, что я рос полным ребенком. А с возрастом превратился в настоящего толстяка, - говорит мужчина.

Возможно, Евгений так и носил бы до конца жизни одежду 56 размера, если бы не его работа.

- Вот представьте, меня часто приглашают вести модные показы. Вокруг – стройные красивые люди. Я со своим весом в 110 килограммов в таком окружении чувствовал себя очень некомфортно.

Евгений говорит, что перепробовал все диеты, какие только можно.

- В одной из клиник был на лечебном голодании. Через семь дней упал в обморок. Еще колол жиросжигающие уколы. Это очень больно, особенно, когда их делают в лицо.

Но все это давало лишь временный эффект. Килограммы уходили, а потом возвращались и и приводили с собой «друзей».

Сегодня у Евгения не осталось комплексов! Фото: предоставлено героем публикации

ИЗМЕНИЛ ЗУБЫ И ПОДБОРОДОК

Пять лет назад, устав от бесконечных диет, шоумен впервые прибегнул к пластической хирургии.

- У меня был двойной, вернее, даже четверной подбородок. Кожа сползала прямо на шею, сливаясь с ней в одно целое. Поэтому удалили часть шеи. Эта операция стала первой, но не последней.

После была блефаропластика – подтяжка век. Потом – другие черты лица.

- Заодно убрал щеки. А чуть позже изменил нос. Раньше он был с горбинкой, а сейчас – идеально ровный, - поясняет мужчина. – Результат мне понравился.

Потом настал черед заняться улыбкой.

- Я поставил на зубы виниры. После этой процедуры я стал чаще и шире улыбаться. Но лишний вес не давал мне покоя. Хотя жена и говорила, что любит меня таким, какой я есть.

Евгений похудел со 110 килограммов до 86. Фото: предоставлено героем публикации

«ДЕЛАЛ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТ ПЯТЬ»

Когда лицо стало идеальным, Евгений решил исправить тело.

- У многих полных мужчин есть пикантная проблема – большая отвисшая грудь. Я это исправил с помощью хирурга.

Но килограммы с живота и боков по-прежнему никуда не девались. И это сильно портило роствочанину настроение.

- Поэтому пришел черед для липосакций. У меня их было четыре. По одной в год. Вообще, последние пять лет я постоянно ходил к хирургу, делал то одну, то другую операцию. Всего я перенес их десять. Липосакция, скажу я вам, не панацея. Килограммы вернулись, да еще и в самых неожиданных местах.

И тогда Евгений решила нанести окончательный удар по жировым клеткам.

Евгений решился на уменьшение желудка после неудачных липосакций. Фото: предоставлено героем публикации

- Я решился на операцию по уменьшению желудка. Надо было с нее и начинать! Вес стал уходить. Если раньше я весил 110 килограммов, то сейчас – 86.

Евгений не жалеет, что столько раз ложился под нож хирурга. По его словам, он стал воспринимать себя по-другому - а это отразилось на других сферах жизни.

- Я стал увереннее в себе, отсюда – больше заказов. Да и прайс у меня же другой. Раньше я мог спеть за пять тысяч рублей, а теперь за эту сумму даже из дома не выйду. Жалею только о том, что не решился раньше.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Пациент должен соблюдать все рекомендации»

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» врач-хирург Максим Буриков, пациенту провели безопасную и хорошо отработанную операцию.

- Длится, как правило, час-полтора. Такая операция выполняется пациентам с большим индексом массы тела или при сопутствующем сахарном диабете второго типа. Она относится к одной из наиболее сильных в бариатрии. Та модификация, которую мы выполняем, достаточно мягкая, в то же время приносит стойкий результат. Но подчеркну - хороший результат зависит не только от техники выполнения операции и навыков хирурга. Пациент должен обязательно соблюдать все рекомендации, которые получит от врача, - прокомментировал хирург.

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