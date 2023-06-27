Сенатора от Ростовской области Ирину Рукавишникову наградили орденом Дружбы

Сенатор Ирина Рукавишникова получила высокую награду. Фото: телеграм-канал Ирины Рукавшниковой

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Российской Федерации от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова награждена орденом Дружбы. Торжественная церемония награждения прошла в Кремле.

«БЛАГОДАРЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ»

Согласно Указу Президента Российской Федерации, сенатор награждена «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

- Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за доверие, коллег-сенаторов, депутатов Ростовской области, жителей Дона за помощь и поддержку, - сказала Ирина Рукавишникова.

«МЫ – ОДНА КОМАНДА»

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко поздравил коллегу.

- От всей души поздравляю Ирину Валерьевну Рукавишникову с высокой государственной наградой. Ирина Валерьевна много делает для развития страны, для защиты прав наших граждан, для реализации инициатив, выдвинутых в Ростовской области, - сказал Александр Ищенко.

В свою очередь, Ирина Рукавишникова подчеркнула, что вместе с земляками удается двигаться в верном законодательном направлении.

- Продолжаю также активно трудиться, решать наболевшие вопросы моих земляков-дончан, региональные инициативы превращать в федеральные законы. Мы – одна команда и вместе сможем решить самые сложные задачи! - отметила Ирина Рукавишникова.