В Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки

Происшествие случилось во дворе дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шахтах Ростовской области мужчина зарезал соседа во дворе дома. Происшествие случилось 26 июня на улице Делегатской.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», конфликт завязался средь бела дня. Один из мужчин, по предварительным данным, был нетрезв и шумел, потом — начал громко слушать музыку. Сосед сделал ему замечание, но дебошир не успокоился. Это привело первого в бешенство — он несколько раз ударил оппонента ножом. Раненый скончался на месте происшествия. А нападавший, по словам очевидцев, уехал.

Но скрыться мужчине не удалось. Как сообщили в донском управлении следственного комитета, подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 «Убийство».

— Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в следственном управлении.

Напомним, в апреле в Северном микрорайоне Ростова мужчина убил 17-летнюю соседку. Он обвинил девушку в том, что она громко включила музыку. После этого злоумышленник ударил ее молотком и ножом. Пострадавшая скончалась на месте. Позже знакомые и источник рассказали «КП-Ростов-на-Дону», что погибшая жила одна и никогда не шумела.

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