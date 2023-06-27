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Общество27 июня 2023 16:55

Климатолог Иошпа: в Ростов снова придут дожди, а потом - сильная жара

Специалист рассказал, какой будет погода в ближайшие дни
Максим ЧУМАКОВ
Погода в Ростове будет непостоянной.

Погода в Ростове будет непостоянной.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мощный ливень прошел в Ростове-на-Дону ночью 27 июня. На донскую столицу обрушился дождь с грозой. Климатолог Александр Иошпа рассказал, какой будет погода в ближайшие дни и ждать ли осадков.

Специалист объяснил, что ночной ливень был вызван фронтальным разделом. Над Ростовом столкнулись холодная и теплая воздушные массы. Согласно прогнозам, на этой неделе осадки еще вернутся в Ростовскую область.

— По нашим данным, в среду и четверг, дожди дадут ростовчанам небольшой перерыв. А вот в пятницу и субботу снова ожидаются осадки, но такого ливня уже не будет. Дожди с грозой возможны после обеда, — прокомментировал климатолог.

По его словам, количество осадков в этом месяце давно превысило месячную норму. Но уже 1 июля в Ростов и область придет настоящее лето. Температуры будут превышать +30 градусов.

Напомним, после ливня ночью 27 июня в нескольких районах Ростова затопило дороги. Автомобили с трудом передвигались из-за мощных потоков дождевой воды.

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