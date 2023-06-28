В Ростовской области под суд пойдет полицейский, который из лени подделал подпись прокурора

Участковый предстал перед судом за подлог и превышение полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новошахтинске Ростовской области поставили точку в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении местного участкового. Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, к неприятностям полицейского привели, вероятно, лень и безответственность.

КИНУЛ В ЯЩИК И ЗАБЫЛ

По версии следствия, к полицейскому с заявлением о мелком хулиганстве обратилась местная жительница. Участковый посчитал, что ситуация незначительная, и решил не тратить на нее время.

- Оснований для возбуждения уголовного дела явно не было, но, тем не менее сотрудник полиции должен был провести проверку и заполнить соответствующие документы, - пояснил источник издания.

Но ничего из этого участковый не сделал. Он просто кинул заявление в ящик рабочего стола и забыл о нем. А когда истекли все сроки проверки, полицейский с помощью принтера изготовил постановление о продлении процедуры, которое якобы выдала прокуратура. Заверил все это поддельной подписью сотрудника надзорного ведомства.

Спустя пару недель полицейский распечатал бланк об отказе в возбуждении дела, заполнил его и внизу расписался от имени зампрокурора города.

- Он считал, что в надзорном ведомстве, куда поступают все документы, не заметят подделки. Надеялся на то, что в вале входящей корреспонденции его бумаги просто затеряются, - сказал источник в правоохранительных органах.

В ПРОКУРАТУРЕ ОЧЕНЬ УДИВИЛИСЬ

По стечению обстоятельств бумаги с липовой подписью попали именно к тому сотруднику прокуратуры, чья подпись, собственно, и была фальсифицирована.

Зампрокурора очень удивился и доложил обо всем своему руководителю. Участкового вызвали на ковер в надзорное ведомство. Он сразу признался в подделке подписи.

В отношении полицейского завели дело по двум статьям «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог».

Пока шло следствие, участковый ушел на пенсию. Теперь ему предстоит ответить перед судом.

В пресс-службе Новошахтинского суда сообщили, что материалы уголовного дела уже поступили в ведомство для рассмотрения. Если вина бывшего полицейского будет доказана, ему будет грозить до четырех лет лишения свободы.

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