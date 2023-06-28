В Ростове у бывшего медика обнаружили деменцию после того, как она нарисовала часы

Кардиолог диагностировал деменцию у пожилой пациентки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону кардиолог за считанные минуты приема по косвенным признакам выявила у пациентки деменцию. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, к врачам обратилась 72-летняя пенсионерка, которая сама раньше трудилась в медицине.

ГОВОРИЛА НЕ О ЗДОРОВЬЕ, А О ЖИЗНИ

Женщина пришла на прием к кардиологу. При этом во время консультации она почти не жаловалась на здоровье. Так, ростовчанка ни словом не обмолвилась о том, что страдает гипертонией. Зато много рассказывала долго и подробно рассказывала о своей жизни.

Медик отметила в словах и действиях пациентки рассеянность. После этого к специалисту начали закрадываться первые предположения. Она предложила пройти пенсионерке простой тест.

«ВЫДАЛИ» ЦИФРЫ НА РИСУНКЕ

Врач попросила женщину нарисовать циферблат, и пенсионерка выполнила просьбу. Цифры на часах располагались скученно.

- Тест рисования часов является одним из основных для диагностики когнитивных и пространственных нарушений, характерных для дегенеративного процесса в мозге, - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Специалисты отмечают, что гипертония, которой страдает пациентка, - один из факторов риска развития деменции. А забывчивость, растерянность и другие "милые странности" могут быть первыми признаками заболевания.

Отметим, термином деменция описывают сразу несколько заболеваний. Они приводят ухудшению памяти, умственных способностей и способностей ориентироваться в пространстве. Кроме того, у больного могут возникнуть сложности в совершении повседневных действий.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала, что жаловавшемуся на одышку ростовчанину пришлось пересаживать сердце. Серьезная операция понадобилась после того, как мужчина стал быстро утомляться.

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