Донские парламентарии обсудили механизм инвестиционного налогового вычета Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В донской столице, на базе Ростовского колледжа РКСИ, состоялся круглый стол по вопросам инвестиционного налогового вычета как инструмента развития учреждений культуры и образования.

СБЛИЗИТЬ ИНТЕРЕСЫ СПО И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В рамках встречи представители Донского парламента обсудили механизм инвестиционного налогового вычета. Согласно поправкам, внесенным комитетом Законодательного Собрания РО по образованию, науке и культуре, его смогут применять организации, которые на безвозмездной основе помогают учреждениям среднего профессионального образования. Речь идет о донских колледжах, техникумах, вузах.

Модератором круглого стола выступила заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина. В начале своего выступления Светлана Александровна отметила, что это - значимые изменения, которые помогут сблизить интересы учреждений СПО с интересами донских работодателей.

- Право на инвестиционно-налоговый вычет для предприятий и организаций появилось только в ноябре прошлого года. Как показывает анализ, с тех пор порядка двенадцати объектов РФ в той или иной мере воспользовались такой возможностью. Как минимум половина из этих субъектов намерена возвращать в рамках механизма не более пятидесяти процентов.

ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ КАДРОВ

Однако, как отметила Светлана Александровна, в Ростовской области такую возможность установили аж до ста процентов.

Получается, что вся сумма пожертвований может быть перечислена в организации среднего образования и зачтена в рамках вычета.

- Кроме того, Федеральный законодатель не только дает нам право определить сумму компенсации, но также позволяет определить, какие именно образовательные организации это могут быть. В данном вопросе также есть множество вариаций. Большинство субъектов РФ пошли по пути распространения права на образовательные организации, которые реализуют программы среднего, профессионального образования, - объяснила депутат.

По словам Светланы Мананкиной, в настоящее время донские работодатели испытывают острый дефицит в профессиональных кадрах.

- Дефицит проявляется не только в количественных параметрах, но и в качественных. Работодателям элементарно не хватает специалистов с определенным набором навыков. Каждый работодатель хотел бы сразу брать к себе сотрудника, умеющего работать на том оборудовании, которое есть на предприятии. Но, к сожалению, оснащение наших колледжей и техникумов отстает от развития современных производств. Применение механизма инвестиционного налогового вычета поможет заинтересованному работодателю за счет налога на прибыль, по сути, дооснастить учебные организации – направить эти средства на создание технологичных мастерских, на приобретение нового оборудования и готовить специалистов именно того уровня квалификации, которые нужны конкретно ему, - подытожила Светлана Александровна.

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

С этим мнением согласен и председатель комитета по экономической политике Игорь Бураков. По его словам, комитет по образованию, науке и культуре подготовил очень интересную инициативу с точки зрения вклада в экономику Ростовской области.

- К сожалению, на данный момент ключевой тормоз экономического роста – это дефицит кадров. Мы должны более эффективно использовать человеческие ресурсы в ситуации, когда экономика растет, а население прибывает в демографическом кризисе. Именно поэтому нам надо готовить квалифицированные кадры, которые смогут прийти на производство и работать в полную силу без дополнительной подготовки.

Игорь Владимирович обратил внимание, что механизм инвестиционного налогового вычета с возвращением до ста процентов Ростовская область предлагает одной из первых в России

- Сейчас все работодатели и компании охотно финансируют программы по подготовке необходимых специалистов. Данный механизм решает все проблемы, связанные с оформлением. Кроме того, он абсолютно выгоден каждой из сторон, предприятиям - в том числе. На самом деле мы просто сокращаем путь денег от работодателей непосредственно в образование и подготовку профильных для них специалистов.

Раньше организации платили налоги в бюджет, сейчас же они смогут это делать напрямую в конкретные учебные заведения, - уверяет парламентарий.

Также Игорь Бураков выразил уверенность, что механизм, предложенный комитетом по образованию под руководством Светланы Манакиной, - лучшее решение.

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