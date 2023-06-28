Зоолог рассказал, почему в Цимлянском водохранилище остались одни караси и как вернуть леща и другую рыбу

Рыбаки жалуются, что в Цимле ловится только карась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые и обычные рыбаки отмечают, что в Цимлянском водохранилище становится все больше карася. При этом количество другой рыбы, например, знаменитого донского леща, сокращается. Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин рассказал «КП-Ростов-на-Дону», с чем связан этот процесс и как изменить ситуацию.

Зоолог говорит, в Цимле распространился так называемый китайский вариант серебряного карася. Эта сорная рыба «захватила» не только этот донской водоем, но и многие другие по всей стране. Карась быстро адаптируется, активно размножается и в итоге мешает другим видам биологически, снижает их продуктивность.

Один из способов борьбы с карасем —восстановление популяции сазана.

— Ученые давно установили, что в водоемах с мощной популяцией сазана, карась находится в угнетенном состоянии. Надо думать, как сохранять сазана. Можно дополнительно его вселять или сокращать промысел, чтобы накапливался крупный сазан.

Другой вариант — улучшить экологические условия в водохранилище. Из-за обмеления и заболачивания водоем зарастает растительностью. Чтобы очистить его, в него могут вселять рыбу-биомелиоратора.

— Хороший биомелиоратор — белый амур. Эта дальневосточная рыба прекрасно борется с заболоченностью. Кроме того, в водоеме могут происходить вспышки цветения микроводорослей. Отлично фильтрует воду белый толстолобик,

При этом Дудкин подчеркивает, что биомелиорация эффективно борется с карасем. Однако, чтобы вернуть ценные виды, работа нужна комплексная.

— Мы должны регулировать интенсивность промысла, заботиться о том, чтобы в водоемах сохранялась крупная старшевозрастная рыба. Тогда система начинает работать сбалансированно, не давая вспышек сорных видов, — комментирует зоолог.

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