Донские парламентарии обсудили рекультивацию несанкционированных свалок. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове состоялось заседание круглого стола, на котором депутаты регионального Законодательного собрания, а также представители профильных министерств и организаций обсудили вопросы реализации комплексных систем обращения с ТКО на территории Ростовской области.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Чистая страна» участники заседания детально проработали тему, связанную с ликвидацией несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов, приносящих вред окружающей среде.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Модератором встречи стал заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству Сергей Ковалев. Парламентарий заявил, что данное мероприятие - связующее звено между представителями разных сообществ. И Главная задача - найти консенсус, конструктивно обсудить текущие задачи и проблемы, а также определить пути их решения.

- Один из наиболее острых вопросов – строительство мусороперерабатывающих комплексов. В рамках круглого стола мы заслушали подробную информацию о ликвидации свалок, ведь это - важная задача, которая поставлена непосредственно Президентом Российской Федерации. К сожалению, есть проблемы с нерадивыми подрядчиками, которые отказываются выполнять условия договора. Однако нами прорабатываются механизмы дополнительной квалификации, принимаются все возможные меры по возвращению ущерба, а также ускорению процедур, - рассказал Сергей Ковалев.

ЧИСТАЯ СТРАНА

По информации министерства ЖКХ Ростовской области, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по рекультивации 27 из 209 мусорных полигонов.

- Для участия с 2025 года в новом федеральном проекте «Генеральная уборка» Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев выделил деньги на проектную документацию – более 2 млрд рублей. Если мы до 2025 года подготовим проектно-сметную документацию на 27 свалочных очагов, то мы можем попасть в эту федеральную программу, - прокомментировал парламентарий.

В составе федерального проекта «Чистая страна» на территории Ростовской области рекультивируются 5 несанкционированных свалок в городах Новочеркасске, Цимлянске, Донецке, Ростове-на-Дону и Таганроге. Кроме того, к 2025 году готовится новый федеральный проект «Генеральная уборка».

«МЫ ГОТОВЫ ОКАЗЫВАТЬ ВСЯЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ»

Еще один вопрос касался региональных операторов. - Самые наболевшие темы в контексте обсуждения: периодичность вывоза мусора, тарифы, нормы накопления, а также работа с населением и юрлицами, - подчеркнул Сергей Александрович.

- В рамках круглого стола нами выявился ряд тарифных нюансов, касающихся предпринимателей и предприятий. Есть две опции. Первая, когда рассчитывается норматив накопления. То есть люди платят фиксированную сумму, исходя из своих площадей. Второй - фактический. В данном случае индивидуальный предприниматель или организация создает площадку и контейнер, вносит их в схему, а после получает возможность платить лишь по факту потребления и реализации мусора. Такая опция законодательно закреплена, и в случае отказа в заключении договора региональным оператором мы готовы оказать всяческую поддержку.

ПОДГОТОВЛЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

Также важной темой заседания в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» стала закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установки их на контейнерных площадках.

- К сожалению, региональные операторы не заключают договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Однако по факту, отделить такие отходы от других просто невозможно, ведь в свалочном очаге все перемешивается. Возникает логичный вопрос, кто все-таки должен этим заниматься? Думаю, здесь будет возможным закрепить вывоз строительного мусора за региональными операторами.

Кроме того, стало понятно, что вопрос наличия специальных площадок и достаточного количества контейнеров для раздельного сбора мусора требует немедленного решения. Законом определено, что расходы по приобретению контейнеров лежат на муниципальном образовании. Однако средств на это у муниципалитетов не хватает. В качестве государственной поддержки выделяются деньги на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов на территории муниципальных образований.

За счет предоставленной Ростовской области из федерального бюджета субсидии в размере 34,4 млн рублей для 19 муниципальных образований области приобретено 1 662 контейнера для раздельного накопления ТКО.

По итогам заседания круглого стола будут подготовлены рекомендации.

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